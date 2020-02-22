«Фабрика медиаторов» в действии: Ювенальная полиция Донетчины создает школьные службы согласия

Ювенальное подразделение полиции Донетчины в рамках проекта «Пространство мира и безопасности», который реализуется полицией области и общественной организацией «Молодежная лига будущих полицейских» в рамках программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке Европейского Союза и правительств Дании, Швеции и Швейцарии, провел первый курс тренингов по медиации. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

На старте учебного курса, именно на этой неделе, тренеры-ювеналы уже имеют своих первых выпускников. Ученики 8-9 классов Мариупольского НПК лицея-школы № 48 и Сартанской общеобразовательной школы № 8 прошли обучение и получили сертификаты «Базовые навыки медиатора школьной службы согласия».

Во время тренингов школьники имели возможность научиться правильно и взвешенно, наравне со взрослыми, с помощью принципов медиации разрешать конфликты сверстников, выступая третьей незаинтересованной стороной.

Сертификаты новоиспеченным медиаторам вручил глава превентивного подразделения полиции области Павел Алексеенко.

А еще на участников проекта ждал сюрприз – комнаты школьной службы согласия, где ученики будут собираться, чтобы налаживать мирные отношения между сверстниками, противодействовать правонарушениям среди детей, в частности буллингу.

Полиция Донетчины напоминает, что ювенальное подразделение полиции Донетчины в рамках инновационного проекта «Пространство мира и безопасности» проводит тренинги по медиации для учащихся 8-9 классов общеобразовательных учебных заведений.

Цель курса – остановить негативное влияние вооруженного конфликта на детей путем создания школьных служб согласия.

Тренинги проводятся еженедельно со вторника по пятницу в помещении Донецкого государственного университета управления по адресу: ул. Аэродромная, 7, г. Мариуполь.