Коронавирус: В Минздраве опубликовали мировую статистику

На утро 22 февраля было зарегистрировано 77 661 случай заболевания COVID-19, из них 2360 (3,0%) закончились смертью, в то же время 20 925 (26,9%) человек выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.

Уточняется, что 82,0% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, зафиксировано в одной провинции Китая – Хубэй.

За пределами Китая зафиксировано 1 267 случаев в 27 странах мира.

В странах Европы зарегистрировано 64 случая (Германия – 16; Франция – 12; Великобритания – 9; Италия – 20; Россия – 2; Испания – 2; Финляндия, Швеция и Бельгия по одному случаю).

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом не зафиксировано.

Случаи заболевания COVID-19 с 23 января по 22 февраля 2020 в мире: