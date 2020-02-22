«Вирусологи» в спортивной одежде: Секретарь СНБО рассказал о титушках в Новых Санжарах

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что во время митинга в поселке Новые Санжары, который возник из-за прибытия туда на обсервацию эвакуированных из Китая, были «профессиональные подстрекатели». Об этом он сегодня, сказал 22 февраля, во время брифинга в Новых Санжарах, пишет Hromadske .

«Были люди, которые к Санжарам не имеют никакого отношения. Но это уже вопрос к нашим правоохранительным органам ... Эти люди являются профессиональными, и когда такая ситуация происходит, они подстрекают, а потом исчезают. Но и СБУ, и МВД понимают, о ком идет речь, они отработают эту ситуацию», – сказал секретарь СНБО.

При этом он не уточнил, откуда прибыли эти люди. «Титушки, мы уже о них немного подзабыли, сейчас есть новая теория, что это "вирусологи" в спортивной одежде», – добавил Данилов и отметил, что сейчас ситуация в Новых Санжарах вполне контролируемая.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением в связи с событиями, которые произошли в Новых Санжарах 20 февраля из-за приезда и размещения эвакуированных из Уханя украинцев.