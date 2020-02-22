В МИД РФ удовлетворены решением трибунала в Гааге по иску Украины

В России отреагировали на решение арбитражного трибунала в Гааге, который 22 февраля, вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», инициированном Украиной в 2016 году на основании Конвенции ООН по морскому праву для защиты своих нарушенных прав в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, подтвердив свою юрисдикцию в рассмотрении. Об этом говорится в сообщении МИД РФ сегодня, 22 февраля.

«Данный этап ограничивался рассмотрением выдвинутых Россией предварительных возражений относительно наличия у арбитража юрисдикции рассматривать украинские претензии по существу. Российская Федерация удовлетворена тем, что принятое решение учитывает наш ключевой аргумент – за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом. Очевидно, что этому арбитражу для рассмотрения украинских претензий сначала потребовалось бы установить, какое государство является прибрежным по отношению к Крыму. Однако морской трибунал, сформированный для решения вопросов о "толковании или применении" Конвенции 1982 года, не вправе определять государственную принадлежность суши. Принципиально важно, что в этом арбитры поддержали нас, причем единогласно», – таким своеобразным образом интерпретировали решение трибунала россияне.

«Выводы трибунала в отношении других наших возражений будут тщательно проанализированы и учтены на этапе подготовки ответного российского меморандума по существу спора, который надо будет представить в арбитраж до 20 августа 2021 года. Российская Федерация рассчитывает, что на следующем этапе рассмотрения данного дела арбитражный трибунал в полной мере учтет российскую позицию и в итоге оставит без удовлетворения все украинские требования», – рассчитывают в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию по делу морской агрессии Российской Федерации в Азовском море и Керченском проливе. В Министерстве иностранных дел Украины назвали это решение промежуточной победой Украины.