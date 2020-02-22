Ни у кого в обсервации в Новых Санжарах нет признаков болезни, – Минздрав

Сегодня утром, 22 февраля, люди, эвакуированные из китайского Уханя, которые находятся в обсервации в городе Новые Санжары на Полтавщине, были обследованы, и ни у кого не выявлено признаков заболевания. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль на брифинге, сообщает « Украинская правда ».

«Результаты утреннего медицинского обследования являются положительными. Ни у кого в обсервации не обнаружено признаков заболевания. Они проходят обследование два раза в день», – сказал заместитель министра

По словам Коваля, обсервация началась еще с момента попадания украинцев и иностранцев на борт самолета в Ухане в 18 часов по киевскому времени 19 февраля.

Он также отметил, что у людей, которые находятся в обсервации, отобрали образцы крови, которые отправят в Киев для проверки на коронавирус. Для этого будут применены украинские тест-системы, изготовленные по международным стандартам. Такие анализы будут делать каждые три дня. «Разработана украинская тест-система. Будет проводиться мониторинг каждые три дня. Кроме того, уже есть несколько поставок с помощью ВОЗ, продолжается таможенное оформление очередной партии иностранных тест-систем. Поэтому Украина обеспечена тест-системами, чтобы провести качественный мониторинг наличия вируса в крови людей, которые находятся в обсервации», – уточнил Коваль.

Комментируя выход министра здравоохранения Зоряны Скалецкий за пределы санатория «Новые Санжары», о котором сообщали СМИ, Коваль заверил, что она не оставляла территорию санатория. «Она не выходила за пределы санатория. То, что вчера прозвучало – она ​​переходила из одного корпуса в другой. Это вполне допустимо и не нарушает правил, введенных на этой территории».

Заместитель министра также добавил, что люди, которые находятся в обсервации, не требуют продуктов питания и обеспечены всем необходимым.

По его словам, сейчас ведутся переговоры о дополнительной поставке медицинских масок в аптеки Новых Санжар, поскольку местные жители волнуются из-за их отсутствия. В то же время он отметил, что медицинскую маску нужно менять каждые два часа, и она не защищает от попадания вируса, а применяется больными людьми, чтобы не передавать вирус другим.