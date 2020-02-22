Для бизнеса запустят онлайн-платформу в приложении «Дія»

В Украине запустят национальную онлайн-платформу для бизнеса. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации в Telegram-канале.

Сообщается, что запуск онлайн-платформы «Дія.Бізнес» состоится через неделю. «Мы стремимся развивать украинское предпринимательство. Поэтому создаем удобный и полезный продукт для малого и среднего бизнеса – Национальную онлайн-платформу для предпринимателей "Дія.Бізнес"», – говорится в сообщении.

«Прежде чем анонсировать запуск государственного портала, наша команда прошла долгий путь. От исследования ключевых точек боли предпринимателей к поиску конструктивных решений вместе с экспертами», – уточняют создатели платформы.

Они обещают, что на онлайн-платформе каждый владелец малого и среднего бизнеса (МСБ) найдет важную информацию: идеи, интересные кейсы, перечень сервисов и программ поддержки от государства, а также сможет получить профессиональные консультации по бизнесу. «Это – лишь часть масштабного национального проекта по развитию инновационного предпринимательства. Следующий шаг – открытие консалтинговых зон для МСБ!», – говорится в сообщении.