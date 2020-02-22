«Заря» обыграла «Мариуполь»

В Мариуполе (Донецкая обл.) на стадионе имени Владимира Бойко прошел первый матч Украинской Премьер-лиги. Местная команда принимала луганскую «Зарю». Поединок закончился со счетом 2:1 в пользу луганчан.
Пресс-центр ФК «Мариуполь» опубликовал статистику матча:
«Мариуполь» – «Заря» – 1:2
Голы: Перович, 61 (0:1). Леднев, 66 (0:2). Мишнев, 68 (1:2).
Предупреждения: Чех, 44, Полегенько, 59, Игнатенко, 65, Быков, 87 – Чеберко, 5, Юрченко, 28, Перович, 40, Леднев, 45, Тымчик, 85, Вернидуб, 87
«Мариуполь»: Гальчук, Чоботенко, Яворский (Кулаков, 80), Быков, Полегенько, Федорчук, Чех (Игнатенко, 46), Горбунов, Мишнев, Топалов (Фомин, 64), Чурко
Запасные: Поспелов, Кирюханцев, Дава, Тищенко
Главный тренер – Александр Бабич
«Заря»: Махарадзе, Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Цвек, Юрченко, Кочергин, Леднев (Лунев, 90), Хомченовский (Кабаев, 60), Перович (Громов, 77)
Запасные: Василь, Каменюка, Чайковский, Цыганикс
Главный тренер – Виктор Скрипник
Арбитр – Ярослав Козык (Мукачево)
Ассистенты – Александр Жуков (Харьков), Максим Чертоляс (Херсон)
Четвертый арбитр – Андрей Коваленко (Полтава)
Наблюдатель арбитража – Игорь Покидько (Полтава)
22 февраля. Мариуполь. Стадион имени В.С.Бойко. 876 зрителей
Статистика матча (в скобках – первый тайм):
Удары: 6 (3) – 11 (9)
Удары в створ: 5 (2) – 7 (4)
Угловые: 11 (7) – 7 (3)
Вне игры: 2 (0) – 1 (1)