Европейские стандарты осмотра места происшествия: Для полицейских Донетчины провели тренинг

16 инспекторов-криминалистов прошли тренинг от Консультативной миссии Европейского Союза по совершенствованию организации работы на месте преступления. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Отмечается, что полицейские отработали новые методики обнаружения следов преступления, фотографирование с использованием альтернативных видов освещения. Кроме того, международные партнеры передали полиции Донецкой области оборудование для сбора доказательств.

Курс обучения длился четыре дня и состоял из практических занятий. Опытом с полицейскими делились иностранные коллеги – старший советник по криминалистической экспертизе Павел Карнаке (Польша), советник по вопросам уголовных расследований организованной преступности Мартин Лапорте (Бельгия). Координаторами были начальник отдела криминалистического обеспечения ГУНП во Львовской области Владимир Ткач и эксперт по уголовным расследованиям Максим Ощепков.

Участники тренинга испытали новые методы криминалистических исследований, применяемых в европейских странах. Полицейские практиковались работать с альтернативными источниками света, который позволяют выявлять и сохранять невидимые человеческому глазу следы, в частности биологического происхождения, образцы ДНК.

На смоделированном месте происшествия исследователи усовершенствовали навыки тщательного поиска, извлечения и транспортировки доказательств. Акцент во время занятий был сделан на баллистику и фотографирование места преступления в различных условиях.

В рамках тренинга криминалистам было представлено новейшее техническое оборудование: альтернативные источники света, баллистический чемодан и магнитные грабли. Так, магнитные грабли помогают находить в почве металлические предметы (например, гильзы).

«Сотрудничество с Консультативной миссией ЕС дает полиции возможность более эффективно выполнять свои функции и будет способствовать более качественному расследованию преступлений», – отметил начальник полиции Донецкой области Николай Семенишин.

По окончанию обучения правоохранители получили сертификаты, которые вручил руководитель операционного департамента КМЕС Удо Моллер.

«Залог эффективного расследования уголовного производства – максимально быстрый и тщательный осмотр места происшествия ответственным полицейским, что первым прибыл на место. Мы будем продолжать сотрудничество с полицией Донецкой области. В дальнейшем планируется передать полицейским лабораторию по идентификации ДНК», – отметил Удо Моллер.

Кроме того, он поблагодарил полицию Донетчины за содействие в открытии представительства КМЕС в Мариуполе, которое запланировано на весну этого года.

Тренинг проходил в рамках проекту КМЕС по реформированию сектора гражданской обороны по повышению эффективности уголовных расследований.