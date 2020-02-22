В Славянске в квартире многоэтажки во время пожара погиб мужчина (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) в квартире многоэтажки во время пожара погиб 64-летний мужчина. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Правоохранители рассматривают две версии возгорания: курение в постели и неисправность бытовой техники.

Уточняется, что трагедия произошла вчера, около 09.30, в многоэтажке по улице Дарвина. Местные жители увидели, как из квартиры идет дым, после чего вызвали ГСЧС и полицию.

В процессе тушения пожара в комнате было обнаружено тело 64-летнего мужчины. При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, мужчина скончался от задымления.

Квалификация – ч. 2 ст. 270 «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» Уголовного кодекса Украины.