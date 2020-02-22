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В Константиновке внезапно умер участковый полицейский

22.02.20 23:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Константиновке (Донецкая обл.) сегодня, 22 февраля, внезапно скончался участковый офицер, 36-летний старший лейтенант полиции Александр Владимирович Тараскин. Об этом сообщает пресс-служба Бахмутского отделения полиции.

Сообщается, что он с 2011 года служил в органах внутренних дел. Работал на должности участкового офицера полиции.

Вчера после службы полицейский находился дома, и около 00:40 часов внезапно перестало биться его сердце.

Коллектив полиции выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Владимировича Тараскина.

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