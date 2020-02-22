«Экс-замглавы ДНР» стал претендентом на пост сити-менеджера столицы Калмыкии

И.о. главы администрации Элисты, «экс-замглавы ДНР» Дмитрий Трапезников вошел в число пяти кандидатов на должность сити-менеджера столицы Калмыкии – Элисты. Об этом сообщил глава города – председатель горсобрания Николай Орзаев, пишет российский ТАСС.

«Сегодня мы завершили прием заявок. На пост главы администрации Элисты подано пять заявлений. Среди кандидатов Дмитрий Трапезников, который является и.о. главы администрации Элисты», – сказал он.

Орзаев уточнил, что, в соответствии с законодательством, для проведения конкурса требуется не менее двух кандидатов. 25 февраля комиссия начнет работу с предоставленными претендентами документами. 28 февраля состоятся собеседования с конкурсантами, после этого прошедшие отбор кандидаты будут представлены Элистинскому городскому собранию (ЭГС) для проведения выборов и назначения главы администрации города. Предварительная дата проведения заседания ЭГС по этому вопросу – 3 марта.

Претенденты на пост главы администрации города должны обладать достаточным уровнем компетенции, опытом руководящей работы, а также представить свою реальную программу социально-экономического развития города. Предполагается, что разделение функций и полномочий главы города Элисты и главы администрации Элисты повысит управляемость, подконтрольность, снизит коррупционную составляющую, добавил Орзаев.