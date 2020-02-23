В ОБСЕ уточнили данные о ранении мужчины в Голубовском

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ уточняли сообщение о том, что 18 февраля мужчина получил осколочные ранения вследствие обстрела в неподконтрольном украинскому правительству Голубовском (Луганская обл.). Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, 20 февраля на ул. Пржевальского, 19/2, в южной части Голубовского наблюдатели видели мужчину (55 лет) с ранением бедра.

По его словам, он получил ранения утром 18 февраля во время обстрела, когда находился у себя дома. 21 февраля в больнице в н. п. Голубовское (неподконтрольный правительству, 51 км к западу от Луганска) медработники сообщили команде СММ, что 18 февраля к ним доставили мужчину с осколочными ранениями бедра, которые он получил в тот день, и добавили, что в тот же день его выписали после оказания первой медицинской помощи.