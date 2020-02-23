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От детей до пенсионеров: Где чаще всего регистрируются переселенцы на Донетчине

23.02.20 10:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области по состоянию на 20 февраля официально зарегистрировано 509 тыс. 451 внутренне перемещенное лицо (ВПЛ).

«По состоянию на 20.02.2020 на территории Донецкой области учтено 432 753 семьи и 509 451 лицо, перемещенное с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

  • лица трудоспособного возраста – 113 944;
  • дети – 62 963;
  • лица с инвалидностью – 17 784;
  • пенсионеры – 314 760.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 771 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

  • Волновахский район – 54 056;
  • Краматорск – 48 739;
  • Славянск – 41 086;
  • Лиман – 23 688;
  • Константиновка – 23 747;
  • Марьинский район – 21 210;
  • Бахмут – 19 188;
  • Селидово – 16 632;
  • Мирноград – 16 592.

Напомним, в Украине по состоянию на 17 февраля учтены 1 млн 441 тыс. 446 переселенцев из Донбасса и Крыма.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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