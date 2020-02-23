От детей до пенсионеров: Где чаще всего регистрируются переселенцы на Донетчине

В Донецкой области по состоянию на 20 февраля официально зарегистрировано 509 тыс. 451 внутренне перемещенное лицо (ВПЛ).

«По состоянию на 20.02.2020 на территории Донецкой области учтено 432 753 семьи и 509 451 лицо, перемещенное с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 113 944;

дети – 62 963;

лица с инвалидностью – 17 784;

пенсионеры – 314 760.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 771 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 54 056;

Краматорск – 48 739;

Славянск – 41 086;

Лиман – 23 688;

Константиновка – 23 747;

Марьинский район – 21 210;

Бахмут – 19 188;

Селидово – 16 632;

Мирноград – 16 592.

Напомним, в Украине по состоянию на 17 февраля учтены 1 млн 441 тыс. 446 переселенцев из Донбасса и Крыма.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации