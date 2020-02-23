От детей до пенсионеров: Где чаще всего регистрируются переселенцы на Донетчине

В Донецкой области по состоянию на 20 февраля официально зарегистрировано 509 тыс. 451 внутренне перемещенное лицо (ВПЛ).
«По состоянию на 20.02.2020 на территории Донецкой области учтено 432 753 семьи и 509 451 лицо, перемещенное с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 113 944;
- дети – 62 963;
- лица с инвалидностью – 17 784;
- пенсионеры – 314 760.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 771 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 54 056;
- Краматорск – 48 739;
- Славянск – 41 086;
- Лиман – 23 688;
- Константиновка – 23 747;
- Марьинский район – 21 210;
- Бахмут – 19 188;
- Селидово – 16 632;
- Мирноград – 16 592.
Напомним, в Украине по состоянию на 17 февраля учтены 1 млн 441 тыс. 446 переселенцев из Донбасса и Крыма.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации