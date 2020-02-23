Временное жилье для переселенцев: Сколько и где купили квартир за бюджетные средства (Инфографика)

В Украине за 3 года за бюджетные средства приобрели 273 единицы жилищных объектов под временное жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщает пресс-служба Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния»), ссылаясь на информацию, предоставленную Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины.

Так, с 2017 по 2020 годы включительно общая сумма средств, предусмотренных бюджетом на временное жилье, составила 105 млн грн. Всего за бюджетные средства за три года были приобретены 271 квартира и 2 жилых дома.

Отмечается, что Мариуполь стал рекордсменом среди городов и объединенных территориальных громад (ОТГ), получивших средства по этой программе. За два года город получил более 35 млн грн. За эти средства было приобретено 183 квартиры.

Подавляющее большинство средств по программе было распределено между городами и ОТГ Луганской и Донецкой областей.

Как уточняется, за средства субвенции, распределенной в 2019 году, планируется обеспечить жильем 250 лиц.

«Как ни странно, но до сих пор не все органы местного самоуправления знают о возможности приобрести, реконструировать или обновить жилой фонд. Программа 70/30 помогает местным властям увидеть в новых жителях громады не бремя, в ресурс. Чем активнее сейчас органы местного самоуправления будут участвовать в распределении субвенции, тем больше шансов на увеличение финансирования программы в будущем. Поэтому не медли и сообщи органам местного самоуправления о возможности осчастливить и поддержать семьи ВПЛ, нуждающихся в жилье», – резюмировали общественники.

Как сообщалось ранее, программа «70/30» предусматривает приобретение в коммунальную собственность квартир на вторичном рынке недвижимости. Затем данные квартиры по бальной системе распределяются между переселенцами, которые относятся к незащищенным и малообеспеченным категориям. В 2019 году по данному проекту для переселенцев в регионах приобрели более 80 квартир. При этом в МинВВОТ отмечают, что местные власти не активно участвуют в программе «70/30».