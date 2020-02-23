На Донбассе радиостанции перевыполняют языковые квоты по собственной инициативе (Инфографика)

В Донецкой и Луганской областях местные и региональные радиостанции перевыполняют языковые квоты по собственной инициативе. Об этом сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в Facebook.

«Благодаря языковым квотам на радио украинский язык сегодня объединяет страну от запада до востока, от севера до юга. Местные и региональные радиостанции Украины перевыполняют языковые квоты по собственной инициативе – и в Сумской, и в Житомирской, и в Луганской, и в Донецкой, и в Херсонской и Харьковской областях», – написал он.

Костинский отметил, что ежегодно доля украиноязычных песен и передач в эфире большинства местных вещателей неуклонно растет. «Мы усиливаем информационное пространство Украины украинским языком», – резюмировал член Нацсовета.

Напомним, ранее Костинский сообщил, что в Луганской области общее количество радиостанций увеличивается до 23. В Донецкой области сейчас работают уже 33 радиостанции.

Также сообщалось, что на Донбассе каждая вторая песня на радио звучит на украинском языке.