Сколько детей получили статус пострадавших от войны на Донбассе (Инфографика по областям)

В Украине по состоянию на 30 декабря 2019 года 39 тыс. 63 ребенка получили статус пострадавшего от военных действий и вооруженного конфликта. Об этом сообщает пресс-служба Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния»), ссылаясь на данные, предоставленные Министерством социальной политики Украины.

Как уточняется, 99,7% или 38 тыс. 972 из них испытали психологическое насилие.

45% (17 тыс. 481) всех детей, которые получили этот статус, проживают в Луганской области. Еще 42% (16 тыс. 235) детей живут в Донецкой области.

По словам исполнительного директора Общественного холдинга «Группа влияния» Татьяны Дурневой, несмотря на то, что порядок получения статуса должен действовать одинаково во всех регионах, на практике ситуация отличается. «Например, в Киеве сначала нужно обратиться в районный Центр социальных служб для семьи, молодежи и детей и написать заявление с просьбой провести оценку потребностей семьи и получить копию акта обследования помещения, где живут дети. То есть в службу по делам детей, которая находится в другом помещении, надо приходить уже после получения акта. Все это запутывает людей и усложняет процесс получения статуса. Впрочем, уже 740 в Киеве получили такой статус», – рассказала она.

Кроме того, как отметила Дурнева, недавно опубликованный Закон о бесплатном питании детей ВПЛ также предоставил стимул для подачи заявлений на получение статуса. «Поскольку это свидетельствует об увеличении внимания к проблемам людей, пострадавших в результате войны», – отметила она.

Как сообщалось ранее, по данным юриста Общественного холдинга «Група впливу» Марии Красненко, в Украине более 240 тыс. детей зарегистрировано как ВПЛ, согласно данных Министерства социальной политики. А по оценке международных организаций от конфликта на Донбассе пострадало более 580 тыс. детей. Однако ни одна из этих цифр не отвечает реальности.

О том, как ребенку получить статус пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, читайте здесь. Статус ребенка, пострадавшего от военных действий, дается один раз и на всю жизнь.