Сводка из зоны ООС за 21 февраля: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Восемь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:
- дважды вблизи Марьинки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Новомихайловки – из минометов калибра 120 мм;
- неподалеку Старогнатовки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- рядом с Красногоровкой – из станкового противотанкового гранатомета, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Лебединское – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Водяного – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- рядом с Гнутово – из станкового противотанкового гранатомета, а также из крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил три обстрела:
- два раза неподалеку от Крымского – из минометов калибра 82;
- в районе населенного пункта Новолуганское – из минометов калибра 82 мм, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вчера, 22 февраля, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский защитник получил ранения.
С началом этих суток НВФ огневой активности не проявляли.
За текущие сутки потерь нет.
В «ДНР» заявили о 10 нарушениях режима прекращения огня. В зоне обстрела оказались следующие районы/населенные пункты: Доломитное, Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»), Александровка, Старомихайловка, Куликово. Применялись: миномет калибром 82 мм, БТР/БМП, РПГ/СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие.
В результате обстрела Александровки с применением вооружения БМП-2 повреждено 9 жилых домов по адресам:
- ул. Шевченко, 255 (повреждены гараж, ограждение, остекление);
- ул. Шевченко, 255 «б» (повреждена кровля дома, остекление);
- Шевченко, 257 (повреждено остекление);
- Шевченко, 306 (повреждена кровля хозяйственных построек);
- ул. Ленина, 343 (повреждена кровля дома);
- Школьная, 289 (ограждение, остекление)
- Школьная, 291(кровля дома, хоз. постройки);
- Школьная 297 (ограждение, остекление);
- Школьная 303 (повреждена входная дверь и стена дома).
В «ЛНР» сообщили о двух нарушениях «режима тишины». Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Фрунзе и Сокольники. Огонь велся из 120-мм минометов и орудия боевой машины пехоты БМП-2.