Сводка из зоны ООС за 21 февраля: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Восемь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

дважды вблизи Марьинки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Новомихайловки – из минометов калибра 120 мм;

неподалеку Старогнатовки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

рядом с Красногоровкой – из станкового противотанкового гранатомета, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Лебединское – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Водяного – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Гнутово – из станкового противотанкового гранатомета, а также из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил три обстрела:

два раза неподалеку от Крымского – из минометов калибра 82;

в районе населенного пункта Новолуганское – из минометов калибра 82 мм, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вчера, 22 февраля, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский защитник получил ранения.

С началом этих суток НВФ огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.

В «ДНР» заявили о 10 нарушениях режима прекращения огня. В зоне обстрела оказались следующие районы/населенные пункты: Доломитное, Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»), Александровка, Старомихайловка, Куликово. Применялись: миномет калибром 82 мм, БТР/БМП, РПГ/СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие.

В результате обстрела Александровки с применением вооружения БМП-2 повреждено 9 жилых домов по адресам:

ул. Шевченко, 255 (повреждены гараж, ограждение, остекление);

ул. Шевченко, 255 «б» (повреждена кровля дома, остекление);

Шевченко, 257 (повреждено остекление);

Шевченко, 306 (повреждена кровля хозяйственных построек);

ул. Ленина, 343 (повреждена кровля дома);

Школьная, 289 (ограждение, остекление)

Школьная, 291(кровля дома, хоз. постройки);

Школьная 297 (ограждение, остекление);

Школьная 303 (повреждена входная дверь и стена дома).

В «ЛНР» сообщили о двух нарушениях «режима тишины». Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Фрунзе и Сокольники. Огонь велся из 120-мм минометов и орудия боевой машины пехоты БМП-2.