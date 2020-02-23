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Сводка из зоны ООС за 21 февраля: Версии сторон конфликта

23.02.20 09:07
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Восемь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

  • дважды вблизи Марьинки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • в районе Новомихайловки – из минометов калибра 120 мм;
  • неподалеку Старогнатовки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
  • рядом с Красногоровкой – из станкового противотанкового гранатомета, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Лебединское – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Водяного – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • рядом с Гнутово – из станкового противотанкового гранатомета, а также из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил три обстрела:

  • два раза неподалеку от Крымского – из минометов калибра 82;
  • в районе населенного пункта Новолуганское – из минометов калибра 82 мм, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вчера, 22 февраля, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский защитник получил ранения.

С началом этих суток НВФ огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.

В «ДНР» заявили о 10 нарушениях режима прекращения огня. В зоне обстрела оказались следующие районы/населенные пункты: Доломитное, Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»), Александровка, Старомихайловка, Куликово. Применялись: миномет калибром 82 мм, БТР/БМП, РПГ/СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие.

В результате обстрела Александровки с применением вооружения БМП-2 повреждено 9 жилых домов по адресам:

  • ул. Шевченко, 255 (повреждены гараж, ограждение, остекление);
  • ул. Шевченко, 255 «б» (повреждена кровля дома, остекление);
  • Шевченко, 257 (повреждено остекление);
  • Шевченко, 306 (повреждена кровля хозяйственных построек);
  • ул. Ленина, 343 (повреждена кровля дома);
  • Школьная, 289 (ограждение, остекление)
  • Школьная, 291(кровля дома, хоз. постройки);
  • Школьная 297 (ограждение, остекление);
  • Школьная 303 (повреждена входная дверь и стена дома).

В «ЛНР» сообщили о двух нарушениях «режима тишины». Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Фрунзе и Сокольники. Огонь велся из 120-мм минометов и орудия боевой машины пехоты БМП-2.

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