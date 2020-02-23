В Донецке снова трамвай сошел с рельсов (Фото)

Во временно неподонтрольном украинскому правительству Донецке в Кировском районе трамвай снова сошел с рельс. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

«Очень часто последнее время трамваи сходят с рельс, почему?», – задается вопросом очевидец и публикует фото.

Фото из соцсетей

В комментариях те высказывают предположение, почем такое происходит.

Лариса: «Трамваи сходят с рельс; сбивают пешеходов на пешеходных дорожках; ДТП на каждом шагу! Страшно из дому выходить!»;

Саша: «Потому что работают уже 60 лет»;

Жан: «Они просто устали»;

Антон: «Подъем грунта?!»;

Алекс: «Я работал в 4 депо и знаю, как там относятся к работе и к пассажирам. То запчастей нет, то старое пытаются ремонтировать. А как регулируют магниты – это вообще отдельный кадр. Просто режут шайбы и подкладывают под регулировочный болт . Так что все претензии к депо»;

Александр: «Для тех кто не понял, от температуры металл сужается и расширяется. Сейчас перепады температуры, рельсы еще во льду»;

Александр: « Тут дело еще в износе самих рельс, да и трамваев. Хотя больше, конечно, рельс»;

Елена: «Летом льда нет, а с рельс сходят».

Как сообщалось ранее, 22 февраля в центре Донецка сошел с рельсов трамвай.