Обстрел ДФС: Беспилотник ОБСЕ зафиксировал десятки воронок

Беспилотный летательным аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировал места недавнего огневого поражения на территории Донецкой фильтровальной станции, а также свежие воронки в Попасной (Луганская обл.) и вблизи Верхнешироковского (Донецкая обл.). Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, 20 февраля беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия зафиксировал около 25 воронок. По оценке, они возникли недавно в результате разрывов снарядов (определить тип примененного вооружения и направление огня не удалось) на территории Донецкой фильтровальной станции (ДФС), а именно на внутренних хозяйственных участках к северу и югу от главного здания и рядом со складом для хранения хлора. Команда Миссии не зафиксировала на ДФС никаких видимых внешних повреждений от этих разрывов.

21 февраля команда СММ зафиксировала 3 свежие воронки на расстоянии примерно 10 м одна от другой. По оценке, они образовались от разрывов артиллерийских снарядов (152 мм), выпущенных с востока: первая воронка на восточном краю дороги, а две другие – приблизительно в 5 м к западу от дороги, примерно в 15 м от военного объекта Вооруженных сил Украины на северо-восточной окраине Попасной (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), приблизительно в 600 м к востоку от жилого района. В тот же день БПЛА СММ малого радиуса действия зафиксировал воронку на территории упомянутого выше объекта и еще одну воронку в поле примерно в 50 м далее к северу. БПЛА также зафиксировал около 8 воронок на прилегающем кладбище, примерно в 50 м к западу от того же объекта. По оценке, все упомянутые выше воронки образовались недавно. Установить тип примененного вооружения и направление огня не удалось.

В тот же день команда Миссии зафиксировала 2 свежие воронки, которые, по оценке, образовались от разрывов 82-мм минометных мин (установить направление огня не удалось) недалеко от крайних передовых позиций вооруженных формирований: одна на обочине дороги между контрольным пунктом въезда-выезда в Гнутово (подконтрольный правительству, 90 км к югу от Донецка) и соответствующим блокпостом незаконных вооруженных формирований в Верхнешироковском (бывш. Октябрь; неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка), а вторая – поблизости в поле в 10 м к северу от дороги.