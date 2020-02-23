В Украину идут два циклона: ГСЧС предупреждает об опасности (Синоптические карты)

На Украину надвигаются циклоны Ксантиппа и Юлия, а также антициклон Гюнтер. Сегодня, 23 февраля, почти все области Украины накроет сильный ветер, дожди, местами мокрый снег. Непогода не затронет разве что юг Украины, который окажется под влиянием антициклона, сообщили в Укргидрометцентре.

Facebook Наталки Диденко

Facebook Наталки Диденко

С 23 февраля в стране ожидается усиление ветра до 15-22 м/с.

24 февраля местами, кроме северо-восточной части, сильный ветер 25-28 м / с.

В Карпатах снег, ночью 24 февраля значительный снег, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица, 23 февраля порывы ветра 25-30 м/с, а 24 февраля – 40 м/с.

Как подчеркивают в ГСЧС Украины, погодные условия осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства, в Карпатах могут приводить к нарушению на отдельных участках дорог прекращения движения транспорта.