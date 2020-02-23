«Нет перевозов, движение быстрое»: Ситуация в пунктах пропуска днем 23 февраля

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 23 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Ирина: «11:23. Артемовск – Горловка: на украинском посту 5 машин»;

Дарья: «11:38. Из Бахмута на украинском посту сразу на проверку»;

Дарья: «12:01. КПП Горловка сразу на проверку»;

Susy64: «13:00. Горловка – Бахмут. Выехали из дома в 12 часов, только что отзвонились, выехали с украинского паспортного».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Степан: «10:30. Льготу на Каргиле отменили, ни 1 ни 2 группы. Всех загоняют в общую со стороны Марьинки»;

Борис: «10:48. Каргил в Донецк: 35-40 в одну очередь»;

Евгений: «11:35. Каргил: машин много, но движение очень хорошее»;

Оля: «13:14. Каргил на въезд в Донецк: машин много, очередь не двигается. Льготной очереди нет, все в общей»;

Наталия: «13:32. В Украину подъехали 13:20 (мск) в льготную – были 36, 14:20 (мск) стоим четвертые перед блок постом на заезд. Вывод: движение достаточно быстрое, и на такое быстрое движение влияет тот факт что нет перевозов...»;

Анна: «14:04. Пешая из Донецка на Каргиле около 10 человек».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Dypman: «10:15. Еленовка в сторону Украины сразу на проверку»;

Таня: «10:22. Донецк – Волноваха: б/п на Еленовке прошли за 20минут»;

Наташа: «11:53. На Еленовке пусто, сразу на въезд, на Новотроицкое очередь машин 100. Дорога чистая»;

Sa Pregon: «11:56. Еленовка на Марик было десяток авто. Новотроицкое на знаке 50»;

Андрей: «12:18. Новотроицкое в Еленовку 6 машин»;

Андрей: «12:48. На въезде с нуля на Новотроицкое 35 машин»;

Андрей: 13:08. С нуля на Еленовку 16 машин»;

Андрей: «13:28. Еленовка: на выезд 33 машины»;

Сергей: «14:06. В сторону Новотроицкого движение хорошее...».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Станислав: «10:19. На Октябре из Донецка пусто»;

Алексей: «12:15. Пищевик пустой. 20 минут – оба КПВВ».

КПВВ «Станица Луганская»: