«Нет перевозов, движение быстрое»: Ситуация в пунктах пропуска днем 23 февраля

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 23 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Ирина: «11:23. Артемовск – Горловка: на украинском посту 5 машин»;
- Дарья: «11:38. Из Бахмута на украинском посту сразу на проверку»;
- Дарья: «12:01. КПП Горловка сразу на проверку»;
- Susy64: «13:00. Горловка – Бахмут. Выехали из дома в 12 часов, только что отзвонились, выехали с украинского паспортного».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Степан: «10:30. Льготу на Каргиле отменили, ни 1 ни 2 группы. Всех загоняют в общую со стороны Марьинки»;
- Борис: «10:48. Каргил в Донецк: 35-40 в одну очередь»;
- Евгений: «11:35. Каргил: машин много, но движение очень хорошее»;
- Оля: «13:14. Каргил на въезд в Донецк: машин много, очередь не двигается. Льготной очереди нет, все в общей»;
- Наталия: «13:32. В Украину подъехали 13:20 (мск) в льготную – были 36, 14:20 (мск) стоим четвертые перед блок постом на заезд. Вывод: движение достаточно быстрое, и на такое быстрое движение влияет тот факт что нет перевозов...»;
- Анна: «14:04. Пешая из Донецка на Каргиле около 10 человек».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Dypman: «10:15. Еленовка в сторону Украины сразу на проверку»;
- Таня: «10:22. Донецк – Волноваха: б/п на Еленовке прошли за 20минут»;
- Наташа: «11:53. На Еленовке пусто, сразу на въезд, на Новотроицкое очередь машин 100. Дорога чистая»;
- Sa Pregon: «11:56. Еленовка на Марик было десяток авто. Новотроицкое на знаке 50»;
- Андрей: «12:18. Новотроицкое в Еленовку 6 машин»;
- Андрей: «12:48. На въезде с нуля на Новотроицкое 35 машин»;
- Андрей: 13:08. С нуля на Еленовку 16 машин»;
- Андрей: «13:28. Еленовка: на выезд 33 машины»;
- Сергей: «14:06. В сторону Новотроицкого движение хорошее...».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Станислав: «10:19. На Октябре из Донецка пусто»;
- Алексей: «12:15. Пищевик пустой. 20 минут – оба КПВВ».
КПВВ «Станица Луганская»:
- Елена: «13:48. Сегодня везде сквозняк».