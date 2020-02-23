В носке и карманах: Хвостатые «пограничники» нашли наркотикосодержащие вещества на КПВВ «Новотроицкое» (Фото)

Служебные собаки Донецкого пограничного отряда во время контроля в КПВВ нашли медикаменты, в составе которых есть наркотическое вещество. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщает Восточное региональное Управление Госпогранслужбы.

Так, в КПВВ «Новотроицкое» на автомобиль Mazda, который двигался на времено неподконтрольную украинскому правительству территорию сработала служебная собака пограничников.

В ходе углубленного в багаже ​​автомобиля был обнаружен носок с 50 ампулами препарата, содержащего наркотическое вещество. В ходе дальнейшего осмотра в кармане пассажира данной машины обнаружено еще 100 ампул этого медпрепарата. Кроме перечисленного в транспорте мужчины находились и таблетки с наркотическим содержанием, на которые среагировал служебная собака.

Вскоре на въезд с временно неподконтрольной украинскому правительству территории в этом же контрольный пункт прибыл еще один гражданин, нервное поведение которого привлекло внимание пограничников. Ну, а запах запрещенного привлек внимание служебной собаки. В сумке мужчины обнаружили неизвестное вещество белого цвета приблизительным весом до 10 грамм.

«Граждан передали представителям территориального подразделения Национальной полиции Украины для принятия соответствующего правового решения», – говорится в сообщении.

