На Донетчине заработало бесплатное мобильное приложение через которое можно пожаловаться на работодателя

В Донецкой области заработало бесплатное мобильное приложение налоговиков «Legal ZrPlat» для защиты пенсионного будущего жителей. Об этом сообщила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области Наталия Рад на своей странице в Facebook.

«Этот электронный сервис должен дополнить и повысить эффективность совместных действий налоговиков и работников пенсионной службы для защиты прав наемных работников и воздействия на работодателей, нарушающих законодательство о труде, чем препятствуют формированию страхового стажа и заработной платы для назначения пенсии в будущем», – написала она.

По словам Рад, каждый пользователь, загрузив приложение на мобильный телефон или планшет средствами Play Market или App Store, может сообщить о случаях выплаты зарплаты «в конвертах», неофициального трудоустройства или любых других нарушениях законодательства о труде. Для этого в приложении существует вкладка «Пожаловаться на работодателя», где можно изложить суть жалобы, указав название компании и личные данные. Можно пожаловаться и анонимно.

Также программа «Legal ZrPlat» содержит информационные ресурсы Государственной налоговой службы (ГНС) по вопросам легализации зарплаты. Для удобства в мобильном приложении представлены Кодекс законов о труде Украины (КЗОТ) и Налоговый Кодекс, ссылки на сайт ГУ ГНС в Донецкой области и страницу налоговой в социальной сети Facebook, где размещается актуальная информация по налоговому законодательству в доступной форме.

«Специалисты подчеркивают пользу указанного сервиса для всех работающих. Ведь он позволяет государственным структурам своевременно принять предусмотренные законодательством меры воздействия на работодателей, которые нарушают трудовое законодательство, используя неоформленный труд, и вызывают проблемы в пенсионном обеспечении граждан при наступлении пенсионного возраста», – добавила Наталия Рад.

Как сообщалось ранее, в Украине согласно ныне действующего пенсионного законодательства, размер пенсии зависит от страхового стажа и заработка, с которого фактически уплачены страховые взносы в ПФУ.

Напомним, за 2019 год в Донецкой области работодатели официально трудоустроили 21,7 тыс. граждан. За счет этого в бюджет дополнительно поступило 26,7 млн грн налога на доходы физических лиц и 2,3 млн грн военного сбора, а также 29,1 млн грн единого взноса.