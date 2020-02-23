RU
Все новости

ВОЗ обеспокоена случаями коронавируса без четкой связи с Китаем

23.02.20 16:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обеспокоены числом новых случаев коронавируса, не имеющих четкой эпидемиологической связи. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на SBS.

«Всемирная организация здравоохранения … заявила о своей обеспокоенности количеством новых случаев инфицирования, не имеющих четкой связи с Китаем», – говорится в сообщении.

К таким случаям, например, относятся инфицированные коронавирусом, которые не ездили в Китай и не имели контактов с инфицированными. «Нашей самой большой проблемой по-прежнему остается возможность распространения COVID-19 в странах с более слабыми системами здравоохранения», – добавил руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк