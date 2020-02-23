ВОЗ обеспокоена случаями коронавируса без четкой связи с Китаем

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обеспокоены числом новых случаев коронавируса, не имеющих четкой эпидемиологической связи. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на SBS.

«Всемирная организация здравоохранения … заявила о своей обеспокоенности количеством новых случаев инфицирования, не имеющих четкой связи с Китаем», – говорится в сообщении.

К таким случаям, например, относятся инфицированные коронавирусом, которые не ездили в Китай и не имели контактов с инфицированными. «Нашей самой большой проблемой по-прежнему остается возможность распространения COVID-19 в странах с более слабыми системами здравоохранения», – добавил руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.