Пасечники и право: Пчеловодов Луганщины научили азам юридической грамотности

В Харькове при содействии Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» состоялся последний модуль обучения для пчеловодов востока Украины. Во время тренинга участники узнавали о маркетинге и правовых аспектах ведения пасеки, оформления земельных участков, сообщает пресс-служба Проекта.

На тренинг участники приехали с разным опытом пчеловодства – от трех лет до тридцати. Все они заинтересованы в том, чтобы это дело приносило им не только дополнительный доход, а стало бизнесом.

«В прошлом году мы зарегистрировали органическую пасеку – изготавливаем экологически чистый мед и продукты из него, наши ульи исключительно из натуральных материалов. Такой сертификат даст нам возможность продавать мед дороже, сейчас люди ценят качественные продукты, поэтому надеюсь, что спрос на нашу продукцию будет. Знания по тренингу помогут нам расширить свое дело и увеличить количество ульев – сейчас имеем 300 семей пчел, планируем еще приобрести 500», – сказала пчеловод из Рубежного Наталья Бородина, которая имеет 15 лет опыта пчеловодства.

Также участники тренинга посетили крупнейшую профессиональную выставку «Пчеловодство Слобожанщины – 2020». На ней осмотрели оборудование для пасек, ульи, приобрели семена медоносных растений, продукты переработки меда, чтобы внедрить это в на своем производстве.

Для пчеловодов из Донецкой области подобный тренинг состоится 25-27 февраля в Харькове. Участники посетят производителей продукции из меда и оборудование для пасек.