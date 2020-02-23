Это не мирный план, – британский подписант мюнхенского документа по Донбассу

Представленный недавно на Мюнхенской конференции по безопасности документ с 12 шагами о прекращении войны на Донбассе – это не мирный план, а лишь рекомендации к деэскалации конфликта, которые не обязательны к выполнению. Об этом заявил один из подписантов «мирного плана» вице-президент инициативе Nuclear Treaty Initiative и бывший министр обороны Великобритании лорд Дез Браун, передает «Радио Свобода».

«Мы никоим образом не предлагаем план, который бы заменил процесс, за который отвечают другие стороны. Мы лишь говорим: вот 12 шагов, вот опции для рассмотрения, именно для того, чтобы уменьшить страдания людей, и увеличить уверенность. Мы очень четко говорим: это не мирный план, это 12 шагов. Они могут быть приняты или отвергнуты. Мы не навязываем их некому. Мы собрали экспертов, которые проанализировали ситуацию, и они предложили вещи, которые могли бы помочь поддержать мирный процесс», – заявил он.

По его словам, к разработке документа не привлекались представители правительств каких-либо стран. То есть, ни одна страна не указывала, что именно прописывать в документе по Донбассу – план составлялся независимыми экспертами.

Говоря о скандальном 12 пункте документа, где говорится, что украинцы должны определять свою идентичность с учетом мнений соседей, в том числе России и Венгрии, Браун отмечает, что этот пункт неправильно поняли. Он объяснил, что речь идет о том, что нужно обсуждать вопрос идентичности, если в стране живут разные люди и не понимают, кто они такие.

«Нигде в этом пункте мы не говорим об идентичности Украины. Идентичность Украины – это дело Украины. Мы говорим об идентичности людей. Если в Украине живут люди, которые имеют разное понимание того, кто они есть, должно быть обсуждение об идентичности. И если это делать, то три страны должны быть привлечены, чтобы все они уважали решение украинского народа. Это и Венгрия, а я много об этом читал, которая позволила людям, которые живут в пределах Украины, получить паспорта, продвигать одну идентичность за счет другой. Это не об идентичности Украины. Если наши критики говорят, что этот вопрос не касается Украины, не обращайте внимания на эту рекомендацию. Но не говорите, что речь идет об идентичности Украины, потому что это не так», – подытожил британский подписант.

Напомним, в Германии на очередной Мюнхенская конференции по безопасности группой политиков и экспертов был представлен план завершения войны на Донбассе под названием «12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе»