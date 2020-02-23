Донбасс: Где будут работать мобильные отделения «Ощадбанка» на неделе (График)

В Донецкой и Луганской областях с 24 по 28 февраля вдоль линии разграничения будут работать мобильные отделения «Ощадбанка». Об этом сегодня, 23 февраля, сообщает общественная организация «Донбасс-SOS» на своей странице в Facebook.

Так, в Донецкой области мобильное отделения «Ощадбанка» будет работать:

24, 25, 26 ,27 и 28 февраля – Бахмут, ул. Мира, 50.

Режим работы отделения банка – с 9:30 до 15:00.

В Луганской области мобильные отделения «Ощадбанка» будут работать:

24 и 28 февраля – Золотое, Золотовский горсовет (Попаснянский р-н);

25 февраля – Трехизбенка, Трехизбенский сельсовет (Новоайдарский р-н);

26 февраля – Золотое-4, Золотовский горсовет (Попаснянский р-н);

27 февраля – Тошковка-1, Тошковский сельсовет (Попаснянский р-н).

Подразделения банка будут работать с 9:00 до 15:00, перерыв – с 12:00 до 13:00.

Как уточняется, в мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS-терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.