Фонд Рината Ахметова доставил эвакуированным из Китая «наборы заботы» (Видео)

Фонд Рината Ахметова 22 февраля доставил в Новые Санжары (Полтавская обл.) эвакуированным из Китая «наборы заботы». Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В санатории «Новые Санжары» сейчас находятся также трое детей. Фонд передал им развивающие игры, чтобы скрасить 14-дневное пребывание в изоляции.

«Помощь людям, прилетевшим в Украину из китайского Уханя, оказывается по личному решению Рината Ахметова. Состав "наборов заботы" Фонд определил на основании информации, полученной от корреспондента телеканала "Украина" Александра Махова. Журналист сопровождал эвакуированных из Китая в полете и сейчас живет с ними в санатории. Определение потребностей в части медицинского обеспечения Фонд координирует с Центром общественного здоровья Минздрава Украины», – говорится в сообщении пресс-службы.

«Помощь тем, кто оказался в сложной или критической ситуации, на первом месте для Фонда Рината Ахметова. Эвакуированные украинцы, которые сейчас находятся в Новых Санжарах, очень нуждаются в поддержке. Фонд доставил для всех, кто находится в обсервации, "наборы заботы". Мы хотим, чтобы люди чувствовали, что они не остались один на один с бедой», – сказала Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова.

Для эвакуированных из Уханя и их родственников Фонд организовал линию психологической помощи. Получить ее можно по телефону 0 800 509 001.

Кроме того, Фонд готов закупить тесты для выявления коронавируса и одноразовые защитные костюмы для врачей и медперсонала.

В оказании помощи Фонд объединил усилия с ФК «Шахтер», который уже выразил готовность отправить в Китай клубный самолет для эвакуации оставшихся в Ухане граждан Украины и направить им средства, вырученные от продажи билетов на матч с «Бенфикой».