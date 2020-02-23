Компенсация переселенцам за аренду жилья: Как это работает и все ли могут получить

В Украине переселенцы могут вернуть часть денег, уплаченных за аренду жилья благодаря налоговой скидке. Однако, не все так просто, как кажется на первый взгляд, и не все переселенцы могут воспользоваться такой возможностью. Об этом сообщает чат-бот «Юридический советник для переселенцев».

Так, вернуть часть денег, уплаченных за аренду жилья переселенцами, возможно благодаря налоговой скидке, предусмотренной Налоговым кодексом Украины. В то же время налоговая скидка составляет определенную сумму расходов, на которую уменьшается налогооблагаемый доход в виде заработной платы, в результате чего из бюджета возвращается часть уплаченного налога на доходы физических лиц.

Чтобы было более понятно, правозащитники привели пример. «Представим, что за 2019 год вы получили доход в размере 108 000 грн в виде зарплаты (ЗП) и оплатили с нее налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 19 440 грн. Допустим, на аренду жилья за 12 месяцев было потрачено (П) вами 48 000 грн (по 4 000 грн в месяц). Не имея налоговой социальной льготы (НСЛ), по действующему законодательству вы сможете претендовать на получение налоговой скидки (НС) на аренду жилья в размере 8 640 грн», – говорится в сообщении.

Данную сумму правозащитники получили, воспользовавшись формулой:

НС = НДФЛ – ((ЗП – П – НСЛ) х 0,18)

8 640 = 19 440 – ((108 000 – 48 000 – 0) х 0,18)

Правозащитники отмечают, что какой бы ни был доход, максимальная сумма, на которую могут претендовать переселенцы за аренду жилья, в 2020 году составляет 141 690 грн.

Однако, претендовать на ее получение могут не все переселенцы.

Так, чтобы иметь возможность вернуть часть денег, уплаченных переселенцем за аренду жилья в 2019 году, надо обязательно отвечать нескольким условиям:

у переселенца и/или членов его семьи первой и второй степени родства (родителей, супруга/жена, детей, в т.ч. усыновленных; родных братьев/сестер, бабушки и деда со стороны матери и со стороны отца, внуков) не должно быть в собственности пригодной для проживания жилой недвижимости, расположенной за пределами временно неподконтрольной правительству территории Украины;

переселенец и/или члены его семьи, перечисленные выше, не должны получать предусмотренные законодательством Украины бюджетные выплаты для покрытия расходов на проживание, то есть, адресную помощь;

переселенец должен официально арендовать жилье, то есть иметь договор аренды, оформленный надлежащим образом, и подтверждение оплаты за аренду жилья;

переселенец должен быть официально трудоустроенным и получать зарплату в течение 2019 года.

«Из приведенного выше легко понять, что те переселенцы, которые работают неофициально или являются ФЛП, и/или проживают без договора аренды, и/или получают адресную помощь, оказываемую для проживания, фактически не могут претендовать на получение налоговой скидки», – поясняют правозащитники.

В случае, если все условия совпадают, то для получения налоговой скидки за оплату в 2019 году жилья переселенцу надо до 31 декабря 2020 года обратиться в налоговую по месту фактического проживания и предоставить пакет документов:

годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах;

справку о доходах за 2019 год;

копию паспорта и идентификационного кода;

копию справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица;

копию договора аренды жилья;

платежные и расчетные документы, подтверждающие факт уплаты аренды жилья в 2019 году;

заявление, в котором указаны сведения об отсутствии условий, которые не дают право на получение налоговой скидки согласно нормам законодательства.

При этом часть денег, уплаченных за аренду жилья, подлежит возврату переселенцу в течение 60 календарных дней со дня представления им пакета документов.