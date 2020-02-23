Дневные хищные птицы: В ландшафтном парке «Краматорский» нашли новые гнездовья

Сотрудники научно-исследовательского отдела проводили полевые исследования по выявлению гнезд дневных хищных птиц в пределах регионального ландшафтного парка «Краматорский». В то же время проводились учеты птиц, фенологические и общезоологические наблюдения в байрачных дубравах в пределах парка. Об этом сообщает научно-исследовательский отдел регионального ландшафтного парка «Краматорский».

Отмечается, что результатом полевых работ стала находка 8 гнездовых построек, хозяевами которых являются дневные хищные птицы или вороновые, видовая принадлежность которых будет установлена весной, когда птицы займут свои гнездовые участки.

Зимняя орнитофауна местных байрачных лесов представлена ​​фоновыми и обычными видами – синица большая (Parus major), синица голубая (Cyanistes caeruleus), поползень (Sitta europaea), дятлы пестрый (Dendrocopos major) и средний (Leiopicus medius), костогрыз (coccothraustes coccothraustes), желтоголовый королек (Regulus regulus), длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus). Также были отмечены ястреб-перепелятник (Accipiter gularis) и краснокнижный полевой лунь (Circus cyaneus).