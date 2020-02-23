Редкие кадры: В парке «Клебан-Бык» на Донетчине обитает животное, занесенное в Красную книгу (Видео)

На территории регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык» (Константиновский р-н, Донецкая обл.) живет еще один представитель краснокнижной фауны, а именно европейская норка (Mustela lutreola). Этот вид имеет статус исчезающего и занесен в Бернскую конвенцию. Об этом сообщила биолог-исследователь парка Галина Семенихина‎ на странице парка в Facebook.

По ее словам, это животное является жителем водно-болотных угодий (ВБУ). Гнезда устраивает в дуплах деревьев или старых норах водяных животных.

Норка имеет блестящий мех коричневого цвета и длину тела до 45 см . Верхняя и нижняя губы белого цвета.

Самка в апреле-июле обычно рождает 1-7 щенков, которые становятся самостоятельными в 2,5-3 месяца.

Норка – хороший пловец и хищник. Питается рыбой, лягушками, раками, моллюсками, насекомыми, иногда водоплавающими птицами.

Ведет оседлый образ жизни и имеет небольшой индивидуальный участок – до 2 тыс. м береговой линии шириной примерно в 100 м .

Биолог уточнила, что на территории Украины насчитывается 200-300 особей норки европейской. И несколько из них живут в Донецкой области в региональном ландшафтном парке «Клебан-Бык». «В связи с уничтожением ВБУ исчезает и этот вид животных. Поэтому хорошо, что это животное живет как раз на территории природоохранного учреждения», – резюмировала Галина Семенихина.

Напомним, что почти 200 лебедей и более 500 диких уток не отправились в теплые края, а остались зимовать на территории регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык». Экологи говорят, что это уникальное явление и связывают с изменением климата. За краснокнижными птицами ученые наблюдают с помощью дрона.

Как сообщалось ранее, на территории парка «Клебан-Бык» активно развиваются туристические направления. В течение года там проводят экскурсии для детей и взрослых. Парк становится популярным местом отдыха и экологического туризма. Осенью здесь открыли новую экологическую тропу «Сказочный лес». А также можно побывать в «Парке Юрского периода».