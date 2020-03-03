Стоит ли Украине отказываться от Минских соглашений, – мнение

Пока действуют санкции против России, Украине нет смысла отказываться от Минских соглашений, а их выполнение зависит только от Кремля. Свое мнение пояснил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«"Минск" с самого начала был корзиной, куда все сложили свои "хотелки". Как их выполнить в контексте последовательности, гарантий – это был вопрос на будущее. Вот "Минск" есть. Таким образом "купили" время, "купили" остановку дальнейшего наступления. Да, к этому привязаны санкции – супер. Потом начали делать разные варианты "дорожных карт" – это уже является процессом переписывания "Минска"», – считает Климкин.

«Когда меня спрашивают: "А логика Минска жива?". Ну, как она может быть жива? Это тот же Буратино: "Пациент скорее мертв, чем жив". Сама процедура выдачи российских паспортов на Донбассе уже убивает всю логику "Минска". Не просто нарушает – убивает. Тем не менее, рамка остается, всем выгодно за нее держаться. Нам выгодно в контексте того, что санкции сохраняются», – продолжил эксперт.

По его словам, для реализации Минских соглашений нужен план. «"Минск" – это не план. И эти "шаги" (план "12 шагов" по Донбассу, – ред.) в Мюнхене не являются планом. "Минск" не является планом – его можно превратить в план, но на сегодня такого плана нет, поскольку Россия, точнее – Путин, они не приняли решения о постепенном процессе возвращения Донбасса в Украину, в украинское поле – политическое и правовое. Путину это не нужно. Как только он это сделает, тогда можно написать разные планы. Будут ли они работать – это другой вопрос, но их можно написать», – заявил украинский дипломат.

Экс-глава МИД Украины также убежден, что президент России Владимир Путин продолжит агрессивную политику в отношении Украины, если в этом году не договорится по вопросу Донбасса с Западом.

Напомним, в Германии на очередной Мюнхенская конференции по безопасности группой политиков и экспертов был представлен план завершения войны на Донбассе под названием «12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV