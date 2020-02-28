Начинала с экспериментов на подоконнике: Переселенка из Донецка основала ферму микрозелени (Фото)

Пять лет назад Валентина Денисенко рискнула и поменяла работу в строительном бизнесе в ныне неподконтрольном украинским властям Донецке на выращивание микрозелени в Харькове. Начинала с экспериментов на подоконнике, потом написала бизнес-план, выиграла грант и принялась за дело.

«Муж настоял, чтобы мы переехали в Харьков. Какое-то время я еще ездила – и там, и тут, потом уже было принято решение, что мы остаемся в Харькове, и в тот момент нужно было определяться, чем заниматься дальше. Можно было пойти на работу наемным работником, как я всегда это делала, но мне захотелось, чтобы это было наше предприятие, чтобы это была семейная компания», – вспоминает дончанка.

Женщина не боится есть собственную продукцию прямо с грядки. В горохе, буряке, редисе и другой зелени нет ни капли нитратов.

«Это все съедобные цветы, листья которых используют для украшения блюд, добавляются в салаты. Их в основном закупают рестораторы, они любят такие интересные штуки. У них необычный аромат и вкус», – рассказала об одном из своих тепличных питомцев Валентина.

Валентина Денисенко / Фото: скриншот видео ТК «АТН Харьков»

Сейчас на ферме вместе с Валентиной работают пять человек – вся ее семья. Самому младшему работнику Данилу – 4 года, самой старшей работнице, маме Валентины – больше 70. Девочки Эмилия и Варвара высаживают семена гороха, рассказывая, как правильно ухаживать за зеленью. В день контейнеров с разными семенами нужно высадить до 40 штук, а еще ежедневно нужно заниматься расфасовкой зелени, посадкой новых культур и поливом.

Фото: скриншот видео ТК «АТН Харьков»

Сестра Валентины Татьяна признается – работы очень много, но результат того стоит: «Наши росточки, как дети, за ними нужно очень трепетно ухаживать. Поливаем мы их 2-3 раза в день, создаем все условия, чтобы они чувствовали себя комфортно».

Фото: скриншот видео ТК «АТН Харьков»

В месяц микроферма семьи переселенцев дает почти 300 кг разной зелени, которую разбирают супермаркеты, отели и рестораны в Харьковской и Донецкой областях. Но дончане не забыли то время, когда им нужна была помощь. «Харьковчане оказывали нам помощь и материальную, и моральную. И мы, развившись до определенного уровня, пришли к тому, что хотели бы также помогать людям начинающим, социально уязвимым и тем, кто не может найти своего применения в жизни», – рассказала Татьяна.

Фото: скриншот видео ТК «АТН Харьков»

Сестры-переселенки устраивают мастер-классы для детей с особыми потребностями. Учат их выращивать микрозелень, а еще хотят начать проект в школах Харькова, в рамках которого будут рассказывать о здоровом питании.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «АТН Харьков»