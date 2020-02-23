«Шахтер» готовит самолет для эвакуации украинцев из Китая, – гендиректор клуба

Генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин подтвердил, что клуб готов отправить самолет за украинцами, которые остались в Ухане. Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии «Сегодня» рассказал об инициативе клуба отправить самолет в Ухань за оставшимися украинцами.

«Мы готовы отправить самолет и хотим это сделать как можно быстрее. Хотим вернуть Анастасию Зинченко и других украинцев, которые остались в Ухане. Поступок Насти, которая отказалась оставить свою собачку, затронул сердца многих людей и никого не оставил равнодушным», – сказал он.

По его словам, сейчас идет подготовка. «Хочу вам сказать, что это достаточно трудоемкий процесс сбора документов и согласований. В нем задействованы различные государственные службы как в Украине, так и в Китае. Процесс идет под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского. Он прилагает максимум усилий, чтобы Анастасия Зинченко и оставшиеся в Ухане украинцы смогли в ближайшее время вернуться домой. Что касается самолета, мы с руководством компании SkyUp занимаемся подготовкой борта. Сможем вылететь, как только будут улажены все административные вопросы и получены необходимые разрешительные документы», – резюмировал он.

Как сообшалось ранее, вратарь «Шахтера» Андрей Пятов сообщил, что клуб направит деньги, вырученные от продажи билетов на матч с «Бенфикой», в помощь эвакуированным из Китая и отправит самолет за украинцами в Китай.