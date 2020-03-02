Статус жертвы торговли людьми: Названы условия получения в Украине

В Украине потребности пострадавшего от торговли людьми гражданина фиксируются в специальном реестре, начиная с трудоустройства и заканчивая выплатами. Об этом рассказал заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский, сегодня, 2 марта, передает пресс-служба ведомства.

Также он рассказал, как получить статус жертв торговли людьми. «Чтобы получить статус жертвы торговли людьми, надо обратиться с заявлением в управление социальной защиты населения, сформировать потребность, предоставить свои данные и далее комиссия решит, предоставлять человеку этот статус или нет», – заявил Нежинский.

Замминистра также сообщил, что борьба с торговлей людьми является одним из приоритетных направлений Министерства социальной политики. «Вместе с правоохранительными органами в комиссии закрытого типа Минсоцполитики верифицирует пострадавших и осуществляет одноразовые выплаты, сумма которых составляет от 5 до 7,3 тыс. грн. Кроме того, пострадавшие в заявлении могут указать, какая помощь им нужна, для того, чтобы адресная помощь"ходила" за этими людьми, а не они бегали по инстанциям и что-то просили», – сказал он.

«Потребности пострадавшего человека фиксируются в специальном реестре, начиная с трудоустройства и заканчивая выплатами. Также там имеется информация, когда была оказана помощь и в какой форме. Таким образом, осуществляется надзор и за выплатами, и за теми людьми, которые их затягивают. Важно было создать такой реестр, поскольку иногда управления на местах по разным причинам не предоставляют комиссии полной информации: просто приходит письмо, в котором нет ничего, кроме просьбы о предоставлении статуса», – уточнил Нежинский.

Замминистра добавил, что, получив все документы, Минсоцполитики делает запрос в правоохранительные органы, выясняя, открыто ли уголовное производство, сотрудничает ли человек со следствием, не влияет ли это на выплату и другое.

В ведомстве уточнили, что статус жертв торговли людьми дали украинцам, освобожденным из плена «Л-ДНР» 29 декабря 2019 года, когда на подконтрольную Киеву территорию вернули 76 человек.