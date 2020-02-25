Донбасс теперь не тот: Переселенки рассказали о жизни в Ужгороде и пережитых эмоциях

В Ужгороде переселенки из ныне неподконтрольной украинским властям части Донецкой области поделились эмоциями и воспоминаниями о том, как кардинально изменилась их жизнь после начала боевых действий на Донбассе. Свои истории женщины рассказали в ходе мероприятия Women's Talks.

Переселенка из ныне неподконтрольного украинским властям Шахтерска Анжела Бабкина решила уехать подальше от российской границы. По ее словам, страх и ощущение войны на Донбассе прошли после того, как проехала Львов, и уже в Ужгороде она начала новую жизнь.

«Переселенцев "вырвали с корнем" из оккупированной территории и забыли "полить" после того, как "посадили": каждый свой путь искал сам. Когда это произошло, было очень тяжело еще раз выкарабкиваться и привыкать к новому, скажем, на Донбассе, потому что Донбасс – он теперь не тот, что был», – отмечает женщина.

«У меня там осталось много друзей. Если будет победа и территория будет освобождена, конечно, я туда поеду. Я поеду, чтобы посмотреть, я, в общем, хочу посмотреть. Мне иногда по ночам снится ковыль... У вас, у нас на Закарпатье такого нет – это степное растение, это определенный запах, который можно ощутить. Это определенный воздух. Я хочу сходить на могилы своих родных, но начинать там жить заново, сейчас я говорю "нет"», – рассказала Анжела.

Своей историей поделилась и мать двоих детей Анна Шулика – переселенка из Донецка. Ее младшая дочь родилась в Ужгороде, а старшая – в Донецке. Анна вспоминает события, которые произошли с ней в 2014 году: «Так случилось, что прямо из нашей квартиры есть выход в подвал, и среди ночи мы бегаем, бросаем подушки в этот подвал, потому что обстрел где-то близко, очень слышно. Мама мне говорит: "Хватай ребенка, давай, прыгаем!" А я бегаю, на нее смотрю, а она спит. Собака бегает, такая суета, папа собирает хлеб, воду, а ребенок спит себе. И я пыталась максимально не акцентировать, не повышать градус ситуации: "Ооо, мы уезжаем, тут война! Тут дяди плохие стреляют!". Нет. Просто собрались и уехали. Все».

Среди переселенок в Ужгороде есть много матерей-одиночек. В силу разных обстоятельств они остались без мужей. У переселенки из Донецка Ольги Лемко, как и у многих других переселенцев, в начале боевых действий на Донбассе были мысли, что война закончится быстро, и она с ребенком сможет вернуться домой, но ей пришлось искать город, где можно было начать жизнь с чистого листа.

«Когда ты понимаешь, что там у тебя остался дом, еще один дом, у родителей – квартира, машина, а ты приезжаешь и живешь где-то в не очень хороших условиях, мягко говоря, тогда я себя успокаивала тем, что когда у меня был дом, мне нужно было там постоянно что-то делать и не было столько времени на малышку. Ты где-то что-то мажешь, что-то красишь, куда-то бежишь и что-то покупаешь, чтобы там было лучше и красивее, а тут – ты живешь в сарае, не из чего лучшее делать: берешь ребенка и идешь гулять», – с улыбкой о невеселой ситуации рассказала Ольга.

Женщины-переселенки пытаются искать позитив во всем, потому что только так могут успокоить себя и своих родных.

Переселенка из Донецка Елена Кондратенко переехала в Ужгород в 2014 году, но до сих пор пытается всеми силами добавить уюта в жизнь в новом городе. «Когда ты на джипах, на квартирах, на домах, а сейчас мне даже дети говорят: "Мама, как мы стали такими нищебродами?" Я им не могу это объяснить. Из хорошего – мы забрали оттуда их кровать. Вывезли из Донецка и они теперь на ней спят. Это единственное напоминание о доме – наша двухэтажная кровать, с нашими же матрасами, кусочек Донецка в Ужгороде», – поделилась своими эмоциями Елена.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Uzh Inform»