В Краматорске участников АТО учили бизнес-мышлению

В Краматорске участников АТО провели тренинг при содействии проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины». Участие в нем приняли участники АТО, представители общественных организаций, которые хотят начать собственное дело. Во время учебы в группах обсуждали свои идеи, просчитывали прибыль и расходы, узнавали о привлечении инвестиций, сообщает пресс-служба Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины».

«Вместе с другом мы сейчас создаем сельскохозяйственный кооператив, уже получили 4 гектара земли, планируем посадить плантацию шиповника. Наша земля хорошо подходит для его выращивания. Я уже закупил саженцы и весной буду сажать, приобрел мотоблок. На тренинге хочу послушать о возможности для предпринимателей, узнать о бизнес-мышлении. Я верю, что все получится, у меня большое желание», – рассказал Геннадий Попелюський – участник АТО, пять лет служил на востоке Украины.

На такие тренинги по развитию бизнес-мышления приходят предприниматели, самозанятые люди, общественные деятели. За полгода тренинги посетили более 500 участников в разных городах Донецкой области.

«На тренинги участники приходят с разным опытом, нужно направить их, иногда дать уверенность, чтобы они избавились страхов. Мы просчитываем бизнес-идею, с которой пришли к нам участники, структурируя идеи, помогаем понять, будет ли выгодным дело, которым люди хотят заняться. Я вижу, что очень много людей хочет изменить свою жизнь, основать свой микробизнес, но не хватает знаний, мы помогаем в этом, обучаем основам маркетинга. Мы стремимся научить людей зарабатывать, а не ждать выплат от государства», – сказал бизнес-тренер, консультант проектов USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» Юрий Тупикало.

На следующей неделе тренинги пройдут в Константиновке, Лимане, Славянске, Дружковке, Николаевке.