Отказ в пересечении КПВВ: Где проверять наличие запрета и как действовать в таком случае (Инфографика)

За последнее время 244 человека не были пропущены через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе на временно неподконтрольную украинской власти территорию в связи с наличием ограничения на выезд за пределы территории Украины, в соответствии с базой данных Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). Об этом сообщает пресс-служба Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»).

По информации правозащитников, такой запрет (ст. 6 Закона Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины») применяется:

в отношении лиц, не исполняющих решения суда (например, долговые обязательства) или решения других уполномоченных лиц или государственных органов (например, алименты, налоги);

если в отношении лица открыто уголовное производство;

если лицо находится под административным наблюдением полиции;

если лицо обладает информацией, являющейся государственной тайной.

Важно: информация о наличии запрета выезда за пределы территории Украины не отображается автоматически в базе данных ГПСУ при пересечении КПВВ в направлении подконтрольной территории.

Самостоятельно проверить наличие невыполненных обязательств можно при помощи открытых государственных реестров:

Состояние рассмотрения дел (поиск судебных решений по имени лица): bit.ly/39YgMIp

Единый реестр должников: bit.ly/37PlOVY

Реестр налоговых долгов: bit.ly/32dk3Rn

Регистрация лиц, находящихся в розыске: bit.ly/2uj7yar

Удобным инструментом для одновременной проверки в нескольких реестрах является приложение OpenDataBot: bit.ly/39VLt0S

Образец обращения (запрос) в Главный центр обработки специальной информации ГПСУ: bit.ly/2HKyHWG

Правозащитники отмечают, что наличие невыполненного обязательства не означает автоматический обязательный запрет на выезд за пределы Украины, но может быть причиной запрета через определенное время.

Также юристы подготовили инфографику, которую рекомендуют сохранить в телефон и проверять информацию заранее:

Напомним, с начала года к мониторам благотворительного фонда «Право на захист» начали обращаться люди, которые приезжают на подконтрольную правительству территорию для уплаты налоговых долгов и не могут вернуться домой. Даже при условии погашения долга, в отношении этих лиц продолжает действовать временное ограничение на выезд из подконтрольной правительству территории. Следовательно, они часто остаются без денег и крыши над головой на неопределенный срок. Юристы подготовили рекомендации, как действовать, если при пересечении линии разграничения запрещают выезд из подконтрольной правительству Украины.

Как сообщалось ранее, проблема с запретом на выезд на временно неподконтрольную украинской власти территорию людям, которых включили в единый реестр должников, становится все более распространенной.