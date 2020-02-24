Киев – Москва, Львов – Бахмут: В «Укрзализныце» назвали самые прибыльные и убыточные поезда

В 2019 году самым прибыльным поездом международного направления был «Киев – Москва» с показателем прибыли 145,2 млн грн. А самым убыточным во внутреннем сообщении оказался поезд «Львов – Бахмут» с убытком 275,5 млн грн. Об этом говорится в ответе Акционерного общества «Укрзализныця» на запрос, передают «Українські новини».

Так, согласно ему, на направлении «Киев – Москва» было предложено 339 тыс. 414 мест, из которых реализовали 253 тыс. 530.

На втором месте среди международных направлений по прибыльности оказался поезд «Кривой Рог – Москва» с показателем 95,7 млн грн (из предложенных 173 тыс. 050 мест реализовано 141 тыс. 708), на третьем – «Одесса – Москва» с 54,9 млн грн (из 140 тыс. 518 мест реализовано 116 тыс. 146), на четвертом – «Одесса – Перемышль» с 22,2 млн грн (из 106 тыс. 392 мест реализовано 80 тыс. 298), на пятом – «Киев – Санкт-Петербург» с 16 млн грн (из 57 тыс. 432 мест реализовано 33 тыс. 081).

При этом самыми убыточными были признаны направления «Хмельницкий – Москва» с убытком 4,5 млн грн (из 91 тыс. 767 мест продано 54 тыс. 656) и «Львов-Перемышль» с 3 млн грн (из 30 тыс. 816 мест продано 15 тыс. 580).

В свою очередь лидером среди внутренних направлений по прибыльности стал поезд «Киев – Одесса» с показателем прибыли 74,5 млн грн (из 427 тыс. 104 мест реализовано 387 тыс. 177).

Второе место занял поезд «Киев – Львов» с 56 млн грн (из 392 тыс. 582 мест реализовано 333 тыс. 313), третье – «Днипро – Киев» с 55,7 млн грн (из 407 тыс. 996 мест реализовано 383 тыс. 520), четвертое – «Харьков – Киев» с 47,4 млн грн (из 385 тыс. 362 мест реализовано 325 тыс. 237), пятое – «Киев – Запорожье» с 33,7 млн гривен (из 220 тыс. 712 мест реализовано 197 тыс. 065).

Самым убыточным в прошлом году оказался внутренний поезд «Львов – Бахмут» с убытком 275,5 млн грн (из 416 тыс. 828 мест продано 367 тыс. 711). Далее:

«Ужгород – Лисичанск» с 260,3 млн грн (из 459 тыс. 622 мест реализовано 457 тыс. 167);

«Мариуполь – Львов» с 217,1 млн грн (из 449 тыс. 994 мест продано 422 тыс. 265);

«Ивано-Франковск – Николаев» с 209,1 млн грн (из 429 тыс. 437 мест продано 396 тыс. 589);

«Киев – Рахов» с 189,6 млн грн (из 548 тыс. 456 мест продано 502 тыс. 835).

В целом по итогам работы 2019 года от пассажирских перевозок на дальнем сообщении ожидаемый ущерб составляет 6,5 млрд грн.

Напомним, 4 поезда, соединяющие Донецкую и Луганскую область с другими регионами Украины, вошли в ТОП-5 поездов во внутреннем сообщении по количеству перевезенных пассажиров в 2019 году.

Как сообщалось ранее, ранее с поезда «Киев – Москва» сняли китаянку с подозрением на коронавирус.