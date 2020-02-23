«Шахтер» обыграл «Десну»: Помог VAR

В очередном поединке 19-го тура украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» принимал в Харькове черниговскую «Десну».

Матч закончился со счетом 1:0.

На поединке работала система VAR, которая повлияла на исход поединка. Сначала арбитр проверил эпизод с предупреждением полузащитника «Десны» Андрея Тотовицкого. Было принято решение оставить в силе желтую карточку и не показывать красную. На 63-й минуте Алексей Гуцуляк вывел гостей вперед, однако рефери принял решение отменить гол, так как Александр Филиппов находился в офсайде, когда отдавал результативную передачу. Это первый отмененный гол с помощью системы видеоповторов в истории украинского футбола.

«Шахтер» –«Десна» – 1:0

Голы: Марлос, 90+4

«Шахтер»: Трубин, Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано (Исмаили, 71), Степаненко, Патрик, Тете (Марлос, 62), Маркос Антонио (Тайсон, 62), Коноплянка, Мораес

«Десна»: Паст, Д. Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой, Арвеладзе, Домбровский, Картушов, Тотовицкий (Хлебас, 84), Гуцуляк (Старенький, 78), Филиппов (Будковский, 89)

Предупреждения: Картушов, Тотовицкий, Домбровский, Мостовой

Офсайд был зафиксирован с помощью VAR.