Работники водоканала в Лисичанске год не получают заработную плату, – представитель омбудсмена

Сотрудникам Коммунального специализированного предприятия «Лисичанскводоканал» в городе Лисичанске (Луганская обл.) в течение года не выплачивают заработную плату. Об этом сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

По поручению омбудсмена Людмилы Денисовой он разбирался с ситуацией прекращения подачи воды в Лисичанске. По словам Лисянского, проблема выявилась внутри самого предприятия и на городском уровне.

«Когда мы пришли, то увидели, что коллектив коммунального предприятия водоканала, а это 500 рабочих мест, уже год не получает зарплату. Все говорят, что нет воды, отключили воду, и никто даже не задавал вопрос – а что же там внутри предприятия. Оказывается, есть какие-то политические причины на низовом уровне, это же коммунальное предприятие, в структуре города. Директора снимают, другого назначают, а людям не выплачивают заработную плату», – описал ситуацию правозащитник.

Как рассказал Лисянский, на официальные запросы городская мэрия ответила, что «на предприятии работает комиссия по трудовым спорам, и ее решения имеют силу исполнительного листа», то есть это своего рода аналог решения суда. «Но это просто отписка для студентов юрфака 3-го курса, поэтому перестали вести переписку с мэрией, пошли другим путем, подключили инспекцию по труду», – отметил представитель омбудсмена.

«Мы сделали алгоритмы, разработали механизм, и сейчас доводим до суда членов трудового коллектива для того, чтобы они могли взыскать свою заработную плату с этого предприятия. Но тем не менее, это коллективный вопрос, и он быстро не решается», – добавил Лисянский.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Ukrlife.TV»