Рабочих мест меньше, копанок – больше: Лисянский рассказал о ситуации на предприятиях в «Л-ДНР»

На неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой и Луганской областей сокращается число рабочих мест, но увеличиваются объемы нелегальной добычи угля. Об этом заявил представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

Такая информация поступает в офис омбудсмена от партнерских правозащитных организаций, а также от жителей «Л-ДНР», которым ранее была оказана помощь и с кем поддерживают связь.

«Число рабочих мест на неподконтрольной территории постоянно сокращается. Растет только число копанок, нелегальных шахт. Есть места – это Перевальский район в Луганской области, это Торез в Донецкой области (после переименования Чистяково, – ред.), где пласты выходят прямо на поверхность. И еще в мирное время эта проблема [копанок] была. Тогда сколько было правоохранительных органов: милиция, прокуратура, которая осуществляла контроль; там были профсоюзы, местные администрации, областные администрации, – и все равно это работало. А представьте что происходит там сейчас. Когда можно прийти, договориться только с одним человеком, с главарем, который отвечает за территорию, – и все», – говорит Лисянский.

Правозащитник уточняет, что на копанках используют фактически бесправный наемный труд. Те люди, которые не хотят брать в руки оружие, но им необходимо кормить семью, идут работать на нелегальные шахты. В случае получения травм им не выплачивают никаких компенсаций. Хозяева копанок регулярно нарушают нормы охраны труда и при необходимости не могут обеспечить аварийно-спасательные работы.

«Прошлый год, май-месяц, шахта "Схід-Карбон" в Луганской области, это мини-шахта, чуть больше копанки. От взрыва метана погибло 17 человек. Мы этот случай комментировали, получали информацию оттуда. Они (владельцы копанок, – ред.) системно не соблюдают нормы охраны труда. В этом случае с шахтой "Схід-Карбон" просто не занимались профилактикой скопления газа метана, не проветривали выработку. Поэтому получился взрыв», – приводит пример Лисянский.

Спасательные работы в «ЛНР» тогда обеспечить не смогли, поскольку боеспособных оперативных горно-спасательных отрядов не оказалось. «Главари «ЛНР» обратились к РФ, чтобы они отправили свой отряд МЧС. Отряд ехал ровно сутки. А в таких ситуациях дорога каждая минута. Они декларируют наличие 9-ти горно-спасательных отрядов, а по факту получилось, что сутки ждали МЧС из России. И в конце концов не оставили людям ни малейшей возможности для выживания», – подчеркнул представитель омбудсмена.

По его словам, в целом охрана труда на предприятиях в «Л-ДНР» не обеспечивается на надлежащем уровне. Социальных гарантий у работников, которые заняты на производствах с повышенной опасностью, – это заводы, шахты – практически нет.

«Мало того, уже есть значительное количество людей,– это примерно больше 700 случаев за 5 лет, – производственного травматизма на шахтах. И мы как государство должны уже сейчас продумывать, когда вернемся туда, что мы должны им предложить. Потому что реинтеграция, как говорит президент, в первую очередь, – это завоевать сердце человека. И думать об этом, об этих людях, нужно уже сегодня», – резюмировал Лисянский.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Ukrlife.TV»