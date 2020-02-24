Спасатели Авдеевки: О погибших сослуживцах, стрессах и особенностях службы в прифронтовой зоне

С начала боевых действий и по настоящее время гарнизон Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Авдеевке (Донецкая обл.) потерял пятерых своих сотрудников, из которых трое погибли непосредственно от артобстрелов города, один был жестоко убит в «ДНР» и еще один погиб при невыясненных обстоятельствах. Коллеги огнеборцев рассказали «Донецким новостям» о трагедиях их сослуживцев и поделились, как работники столь героической профессии преодолевают депрессивное состояние.

ЧЕРНЫЕ ДНИ АВДЕЕВСКИХ СПАСАТЕЛЕЙ

В октябре 2014 года ушел из жизни сотрудник Авдеевского отряда ГСЧС Дмитрий Дмитриев. Как отметил его сослуживец Семен Зоненко, многие начали замечать странное поведение коллеги: Дмитриев стал теряться во времени, в пространстве, не понимал то, о чем и кому он рассказывал. «В итоге, вызвали "скорую помощь", которая доставила его в городскую больницу для проведения обследований. Дмитрий самовольно покинул лечебное учреждение, после чего пропал», – сообщил Семен.

Позже тело 43-летнего огнеборца нашли на территории Авдеевки, но сослуживцы опознали его с трудом – лицо было изуродовано (как предполагают коллеги – уличными животными). В Авдеевском отделении полиции об этом случае не числится никакой информации. Как пояснили правоохранители, в то «горячее» время в городе часто отсутствовало электроснабжение и по этой причине данный факт мог не попасть в электронную базу полиции.

Сам Дмитриев родом из временно неподконтрольной Макеевки, там у него оставалось много родных. Что именно случилось, вследствие чего изменилось поведение мужчины, и при каких обстоятельствах он погиб, – никто не знает. Однако его сослуживцы связывают помутнение рассудка с какой-то трагедией в его семье.

Дмитрий Дмитриев, 28.10.1970 – 24.10.2014

В 2015 году другой спасатель, 28-летний Константин Златьев, вез свои и друга вещи из «ДНР» в Авдеевку. «Он проживал на временно неподконтрольной территории и пытался оттуда выбраться, и полностью переехать жить в Авдеевку, но был задержан на блокпосту представителями незаконных вооруженных формирований, о чем по телефону успел сообщить родным и знакомым. После этого парень перестал выходить на связь», – вспоминает первый заместитель начальника 15-го Государственного пожарно-спасательного отряда в Авдеевке Дмитрий Людоровский.

Родные принялись разыскивать Константина, но безуспешно. Со слов друзей Златьева, его нашли через месяц жестоко убитым в «ДНР» – на теле спасателя насчитали 47 ножевых ранений.

В Авдеевском отделении полиции сообщили, что 31 декабря 2015 года друг Константина обратился к ним с заявлением, что его товарищ пропал по дороге из Донецка в Авдеевку. По данному факту было возбуждено уголовное дело, и в 2015 году передано в Великую Новоселку – как пояснил заместитель начальника Авдеевского отделения полиции Александр Воинов, с началом войны туда передавались дела по преступлениям, совершенным в неподконтрольном Донецке. С тех пор Златьев числился пропавшим без вести.

Коллеги убитого с теплом отзываются о Златьеве, а такая страшная смерть их молодого сотрудника стала для них шоком. «Ведь Костя был очень добрым, светлым человеком, а еще – веселым: улыбка редко сходила с его лица. "Котя" – так ласково называл его мой сын», – описывает Наталья Новикова своего сослуживца. Она также рассказала, что другу, который ехал в машине вместе с Константином, чудом удалось выжить, и именно от него впоследствии удалось узнать некоторые подробности преступления.

Коллеги Златьева говорят, что в «ДНР» также было возбуждено уголовное дело, однако окончательного результата никто не знает.

Константин Златьев

В марте 2016 года авдеевский гарнизон ГСЧС лишился еще одного сотрудника – погибла бухгалтер Светлана Кисилева. По информации Дмитрия Людоровского, в тот период шли массированные артиллерийские обстрелы города, поэтому Светлана предусмотрительно арендовала жилье в Курахово. Сюда она отправила на период обострения военной ситуации свою пожилую мать и малолетнюю дочь, которую воспитывала одна. Сама же 40-летняя женщина после работы пошла отдыхать в свою авдеевскую квартиру в микрорайоне Химик. В результате артудара в квартиру Кисилевой прямым попаданием влетел снаряд и разорвался. Дочь Светланы осталась сиротой, позже родной дядя девочки Олег стал ее опекуном.

Светлана Кисилева, 18.09.1974 – 04.03.2015

2 февраля 2017 года – еще один трагический день в жизни Авдеевки. Тогда снаряды прицельно ложились в точки предоставления гуманитарной помощи. «Велся прицельный огонь по временному пункту выдачи гуманитарной помощи, расположенному в ОШ №2, и палаточному городку, который спасатели ГСЧС развернули на городском стадионе Авдеевки», – отметил замначальника ГПСО-15 Дмитрий Людоровский.

Около школы погиб 24-летний водитель части аварийно-спасательного отряда специального назначения СергейГорбань,осколок снаряда попал в голову. В момент смерти парень находился за рулем автомобиля, на котором спасатели из разных городов Донецкой области прибыли в Авдеевку из Мариуполя (там расположен главк ГСЧС, который с началом войны из Донецка перенесен в Мариуполь). У Сергея остались жена, полуторагодовалая дочь и мама, которая работает радиотелефонисткой в ГСЧС Мариуполя.

При обстреле ОШ №2 был смертельно ранен в брюшную полость и начальник 15-го пожарно-спасательного отряда Авдеевки подполковник Дмитрий Тритейкин. В момент обстрела он шел организовывать разгрузку гуманитарной помощи. Спасатель перенес 7 операций, однако 21 февраля в Днепре в больнице им. Мечникова его сердце остановилось.

Бывший генеральный директор Авдеевского коксохимического завода, а ныне народный депутат Муса Магомедов в комментарии «Донецким новостям» отметил, что считает Дмитрия Тритейкина человеком с большой буквы. «Он был очень-очень классным, смелым. Никогда не отказывал в помощи людям, даже в самых опасных ситуациях. Спасатель с большой буквы», – сказал нардеп.

Слова Магомедова о человеческих качествах Тритейкина подтверждает и нынешний руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Роман Шахов (зимой 2017 года он являлся заместителем главы ВГА Павла Малыхина). «Адекватный, порядочный, ответственный – реально человек с большой буквы, готовый всегда прийти на помощь. Я не могу вспомнить с ним ни одной конфликтной ситуации, никакого негатива. Это не просто человек был, Человечище!», – сказал о погибшем градоначальник.

Дмитрий Тритейкин

«Мы помним всех, скорбим и никого не забываем. Спасатели не умирают. Просто рядом быть перестают», – подчеркнул замглавы Авдеевского пожарно-спасательного отряда Дмитрий Людоровский.

По подсчетам полиции, с 29 января по 5 февраля 2017 года прифронтовой город 72 раза был обстрелян из установок «Град», танков и стрелкового оружия. В Авдеевку тогда за 8 суток прилетело приблизительно 7,5 тыс. снарядов. По данным Красного Креста, за эти дни погибли 8 мирных жителей, еще 43 получили ранения.

НЕСМОТРЯ НА ГОРЕ, БОЛЬ И СТРЕСС

Находясь в Авдеевке в постоянной ситуации стресса – из-за обстрелов, из-за ранений, смертей коллег и горожан – авдеевские спасатели продолжают работать. Сотрудники ГПСО-15 поделились, как им удается преодолевать стресс и моральное напряжение.

Прежде всего, в этом помогают специалисты: их же коллеги – психологи ГСЧС. Последние регулярно проводят различные психологические тренинги и другие интерактивные мероприятия, которые позволяют отвлечься от тяжелых мыслей и минимизировать возможный ущерб для психики и здоровья спасателей.

Служба людей героической профессии вблизи фронта – особенно опасна. У здешних спасателей, в отличие от их коллег на мирных территориях Украины, имеются дополнительные средства защиты – каски и бронежилеты, а также они проходят инструктаж по поведению при военной ЧС. «Если ребята выезжают на обыкновенный пожар и боевых действий в районе города не ведется, то бронежилет и каску одевать не нужно. Однако данная амуниция всегда находится рядом в машине. И в случае возникновения опасности наши сотрудники в любой момент могут ее надеть. Кроме того, есть четкий инструктаж, как себя нужно вести в чрезвычайной ситуации: при звуке свиста в воздухе нужно упасть на землю, добраться до максимально безопасного места, любым способом, в том числе, криками, сигналами или жестами, попытаться сообщить товарищам о своем местонахождении. После прекращения обстрела спасатели продолжают тушение пожара», – рассказывает Дмитрий Людоровский.

Руководитель пресс-службы Авдеевского гарнизона ГСЧС Семен Зоненко говорит, что основная рекомендация во время чрезвычайной ситуации для всех, в том числе рядовых граждан, – не паниковать. Хотя признается, что это не всегда удается даже специально подготовленным людям. «Даже нам, спасателям, не всегда удается держать себя в руках, когда рядом приземляется снаряд. В критической ситуации важно по возможности успокоиться и найти безопасное место, где можно укрыться и переждать обстрел, а также желательно сообщить о своем местонахождении родным и близким», – отмечает Зоненко.

Он вспоминает, что в тяжелые минуты, когда даже мужчины плакали, потеряв своих товарищей, лично ему помогала моральная поддержка коллег: «Необходимо поговорить, выговориться, если нужно, то и выплакаться. И тогда становится легче».

В Авдеевском государственном пожарно-спасательном отряде из 134 сотрудников порядка 20 составляют женщины. Они работают бухгалтерами, диспетчерами, психологами, а также в отделах материально-технического обеспечения и канцелярии. В Авдеевке женщины-инспектора выезжали и на чрезвычайные происшествия (двое человек), в настоящее время они не служат, так как находятся в декрете.

«Когда зимой 2017 года в городе была гуманитарная катастрофа, наши женщины помогали в палаточном городке на стадионе варить супы и каши. С 2014 года и по сегодняшний день диспетчеры вели себя очень стойко, героически – ни одна наша сотрудница не покинула место работы, даже во время активных боевых действий. Голос диспетчера, своевременная информация о начале обстрелов очень помогли в тяжелые минуты, и для нас стали весомой поддержкой тогда», – рассказал заместитель начальника ГПСО-15.

О пережитом во время артиллерийского обстрела рассказала и руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Вероника Бахал, которая в феврале 2017 года тоже находилась в Авдеевке. «Когда звонили с разных телеканалов и спрашивали, тихо ли в городе, я отвечала: "Секундочку, я послушаю" и открывала окно, и слушала… Когда стреляли постоянно, к обстрелам привыкаешь и воспринимаешь их уже как фон… 2 февраля в Авдеевке я попала под обстрел впервые. Когда Дмитрий Тритейкин и Сергей Горбань находились на улице, я была в нескольких метрах от них -– только в спортзале школы… Посыпались стекла на голову, штукатурка, и несмотря на то, что спасатели как правило стрессоустойчивы, началась паника, и у меня в том числе: куда бежать, никто не знал, подвала и укрытия в школе не было. Потом увидели Тритейкина... Время лечит, конечно, но забыть это невозможно», – поделилась Вероника.

Вероника Бахал

Первый заместитель начальника Авдеевского гарнизона спасателей Дмитрий Людоровский рассказал, что за годы войны его сотрудники не просто хорошо сработались, но и крепко сдружились. «Мы не просто костяк, мы – семья, где все друг друга уважают. За последние 5 лет из нашего коллектива всего пару человек ушло – и то на пенсию, остальные продолжают служить. Со времени военного обострения в 2017 году пришло много новых сотрудников. И наши, уже "обстрелянные" ребята всегда помогают новичкам и оказывают поддержку», – резюмировал Людоровский.