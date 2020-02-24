На Донбассе будет нечто среднее между нагорно-карабахским и приднестровским сценарием, – политолог

Заморозить полностью конфликт на Донбассе не удастся, и приднестровский сценарий для него тоже неприменим. Существует множество факторов, которые способствуют поддержанию «теплой» стадии конфликта на востоке Украины. Такое мнение высказал директор Украинского института политики Руслан Бортник.

«Тут будет реализовываться нечто среднее между нагорно-карабахским сценарием (напомню, там тоже минская переговорная группа работает уже десятилетия) и приднестровским сценарием. То есть конфликт полностью заморозить не удастся в ближайшее время, да и по большому счету, никто в этом не заинтересован – ни часть элит в США, ни часть украинских и российских элит тоже. Война – очень прибыльная штука. И война в какой-то мере стимулирует диалог, у политиков есть дополнительная мотивация для диалога. Как только конфликт замораживается – уровень заинтересованности в диалоге падает на несколько порядков ниже», – говорит Бортник.

По словам политолога, от приднестровского сценария, когда открыты экономические взаимоотношения Молдовы и Приднестровья, в свое время отказалось руководство Украины, введя блокаду Донбасса. Также он пояснил и другие факторы, почему не удастся заморозить конфликт: «Там огромное количество "национализированных" предприятий, война стоила 13 тысяч жизней. Есть внешнее влияние, заинтересованное в продолжении "теплой" стадии конфликта, потому что она связывает стороны, поддерживает кризис для России, поддерживает кризис между Европой и Россией. Приднестровье состоялось и географически, а так называемые "Л-ДНР" не состоялись географически, потому что они не контролируют всей территории Донецкой и Луганской областей».

Руслан Бортник полагает, что из-за ряда подобных с ситуацией Донбасса факторов не был заморожен конфликт и в Нагорном Карабахе: «Там линия разграничения не совпадает с историческими, этническими, другими границами. Даже без внешнего серьезного влияния на эту ситуацию конфликт не хочет замораживаться, люди продолжают гибнуть. Продолжается не горячая, а "теплая" стадия – это война на истощение, и все участники конфликта просто ждут, какая из сторон первой сдастся. В силу внутренних проблем: у кого случится какая-то революция, экономический коллапс... Все ожидают кто первый упадет – Азербайджан или Армения, Украина или Россия. И такого типа конфликты решаются только за счет проигравшего».

Политолог акцентирует на том, что Минские соглашения для Украины, с одной стороны, предотвратили большую войну, а с другой – это мина замедленного действия.

«Рано или поздно станет вопрос невыполнения Минских соглашений, кто виноват в этом. А может, того, кто виноват, стоит наказать? Ведь это же резолюция Совета безопасности ООН. И в силу тех трендов, которые есть в мире, я боюсь, что этим виноватым, крайней в этой ситуации, может оказаться Украина. И в этом огромный риск невыполнения Минских соглашений. Там более, что любой отказ от Минских соглашений усиливает российскую дипломатию, линию дискредитации Украины за рубежом и развязывает руки российскому руководству», – заключил Бортник.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Ukrlife.TV»