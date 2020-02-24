До войны получали до тысячи долларов: На Донбассе не хватает квалифицированных керамистов

В Донецкой и Луганской областях не хватает профессиональных керамистов. В этой связи в Славянске (Донецкая обл.) предлагается создать Региональный центр квалификации керамических специальностей, который будет обслуживать эти два региона. Об этом «Донецким новостям» рассказали представители данной отрасли Донетчины.

«Идея о создании такого центра в Донецкой области возникла после выступления председателя Национального агентства квалификаций. Он заявил о том, что после того, как доработают нормативную базу, до конца года создадут три региональных центра в областях Украины. Я считаю, что среди этих областей должна быть и Донецкая. Мы – пострадавшая область в военном конфликте. У нас очень большая миграция профессиональных кадров, как на остальную территорию Украины, так и за границу. Кадры профессиональные уходят, на их место другие не заходят. А если и приходят, то не профессиональные и требуют обучения. Все говорят, что специалисты, но пойди разберись – кто специалист», – рассказал глава союза керамистов Славянска Андрей Мищенко.

Он отметил, что на сегодняшний день в Украине не обучают рабочим специальностям керамической отрасли. И на производство приходят люди, которые не могут документально подтвердить свой профессиональный уровень. Региональный центр квалификации необходим для тех людей, кто приобрел рабочую специальность на производстве, но у него нет подтверждающего квалификацию документа.

«Такой центр нужен, если он будет реально работающим. Если в нем будут оценивать и аттестовывать специалистов не по формальному признаку, а по факту. Если человек, допустим, специалист третьего разряда, то будет подтвержден его реальный разряд – и мы будем знать, чего от него ждать. И тогда при приеме на работу на рынке труда ситуация изменится. А сейчас к нам человек приходит и говорит – "я умею", а подтверждающих документов у него никаких нет. А если и есть, то нет доверия к этому документу, потому что на сегодняшний день никто в Украине рабочим специальностям керамической отрасли не обучает людей», – пояснил Мищенко.

Главный керамист Славянска уточнил, что большая нехватка декораторов, оправщиков (замывщиков), обжигальщиков, но особенно на производстве нужны литейщики. «Литье – это первый этап технологического цикла, от него зависит вся дальнейшая судьба продукции. Если на первом этапе литья, приготовления шликера допущены технологические ошибки, брак может вылезти уже после полного цикла вплоть до обжига. И тогда готовое изделие – только выбросить», – говорит он.

Директор ЧП «Керамэксклюзив», председатель Союза производителей художественной керамики Славянска Александр Семенец отметил, что на его производстве сейчас острая потребность в декорщиках. «У каждого предприятия – свои особенности и потребности. У меня, допустим, сейчас не хватает декорщиков – людей, которые способны работать с красками и кисточками. Поэтому есть заказы, которые я вынужден "тормозить". У меня всего одна художница, а больше такого специалиста нет. У иных работников квалификация ниже, чем у нее. Со всеми остальными направлениями мы "выкручиваемся". Но хотелось бы видеть у себя квалифицированных и заливщика, и оправщицу», – рассказал он.

Александр Семенец и Андрей Мищенко

В Славянске работники керамической отрасли могут заработать от 6-7 тыс. грн и выше. Зарплаты, в основном, зависят от выработки. Если постараться, можно и 15 тыс. грн получать, и более. «У меня только 2-3 человека работают на окладах, остальные получают в зависимости от выработки. У меня еще до войны была художник-декорщик (сейчас она уехала в Польшу), которая по тому курсу зарабатывала тысячу долларов. Она зарабатывала больше всех в цехе и великолепно себя чувствовала. Но после того как курс обвалился и из-за других нюансов, она такой зарплаты уже не смогла здесь иметь», – отметил директор ЧП «Керамэксклюзив».

Зарплаты европейского уровня керамисты Донетчины позволить пока не могут. Поэтому, получив профессиональный опыт, специалисты уезжают в Польшу и другие страны. «У нас, к сожалению, рентабельность не та. Желание платить высокие зарплаты есть, но рентабельность не позволяет. Чтобы людям платить достойные зарплаты, нужно торговать на рынках Западной Европы. Когда мы сможем достойно выйти на те рынки, зарекомендовать себя, тогда мы сможем уже и зарплату нашим людям подтягивать до европейской», – пояснил Семенец.

На рентабельность отрицательно сказывается и повышение коммунальных услуг, ведь керамика – энергоемкое производство. «Прошлый год у нас в финансовом плане был провальный, нас сильно подкосили цены на электроэнергию, отмена ночных тарифов и другие кризисы. Упала покупательная способность в Украине, а на Европу мы толком еще не вышли. Хотя мне, можно сказать, грех особо жаловаться– у нас и прибалты, и поляки, и белорусы, и казахи сейчас заказывают продукцию. А вот некоторые украинские предприятия ведут себя очень не порядочно – задерживают платежи. А мне за электроэнергию, за сырье платить. А тем более, мы не можем задерживать зарплату. Я за все время, сколько работаю в керамике, ни разу людям не задержал зарплату. Ни одного месяца», – продолжил Семенец.

Основная структура Регионального центра квалификации керамических специальностей, скорее всего, будет располагаться в Краматорске, а обучение и практика на производстве будут проходить в Славянске – как в базовом городе керамической отрасли.

«Мы рассматриваем базу Славянского химико-механического техникума, потому что здесь есть специалисты среди преподавательского состава и есть лицензия на специальность "технолог керамической отрасли". По закону, учебное заведение, которое будет выдавать квалификацию уже по приобретенной специальности, должно иметь открытую лицензию на обучение этой специальности. Поэтому химтехникум – самое подготовленное заведение на данный момент для того, чтобы создать здесь центр. Но для этого техникум должен получить лицензию именно на рабочую специальность, а кадры у них есть», – сказал Андрей Мищенко.

Администрация техникума высказала готовность участия в создании Центра и подготовки необходимой документации для получения соответствующей лицензии. «Мы готовы идти и бороздить просторы наших министерств и департаментов для того, чтобы развиваться, но только чтобы эти специальности у нас были действительно востребованы», – резюмировал директор химтехникума Алексей Котляров.