«План Козака» для Донбасса. Не надо иллюзий…

После перемещения бывшего вице-премьера России Дмитрия Козака в заместители главы Администрации президента России и увольнения с должности помощника президента РФ Владислава Суркова, в Украине только ленивый не вспомнил о том, что именно Дмитрий Козак в свое время был «архитектором» нынешнего Приднестровья. Из чего немедленно был сделан вывод о том, что Россия взяла курс на «приднестровизацию» конфликта на Донбассе.

А между тем, нынешнее status quo в Приднестровье является результатом не столько реализации, сколько неудачи плана Дмитрия Козака. С таким же успехом можно называть «архитекторами» нынешнего Приднестровья и Виктора Ющенко с Петром Порошенко и их планом по урегулированию конфликта в Приднестровье.

Язык и евроустремления – источники конфликта

Так называемый приднестровско-молдавский конфликт, по большому счету, начался еще до развала СССР – в 1989 году. Но после обретения Молдавией независимости и самопровозглашения «Приднестровской Молдавской республики» в 1991 году он быстро превратился в вооруженное противостояние, а потом и полноценную, хоть и недлительную войну – со 2 марта по 1 августа 1992 года.

С обеих сторон тогда погибло около 1000 человек, в том числе около 400 мирных жителей. Еще около 4 500 человек получили ранения. Приднестровская сторона потеряла примерно 500 человек погибшими, 899 было ранено, а около 50 пропали без вести, примерно 100 тыс. человек стали беженцами. Нужно учесть, что к концу 1991 года постоянное население Молдовы составляло 4,4 млн чел., из них в Приднестровье – 680 тыс. чел. (при «ПМР», согласно «республиканской» переписи населения октября 2015 года, население сократилось на треть до 475 007 чел., по неофициальным данным в «ПМР» сейчас проживает 280 тыс. чел.).

Для прекращения военных действий в июле 1992 года между Россией и Молдавией было заключено соглашение о мирном урегулировании, с которым согласилось тогдашнее руководство «ПМР». А после того, как 29 июля 1992 года в приднестровские Бендеры и Дубоссары были введены подразделения российской 14-й армии, разведение вооруженных формирований сторон случилось за несколько дней.

Урегулировать Приднестровский конфликт пытаются до сих пор. Украина, как соседствующее государство, играла одну из ведущих ролей в этом вопросе. Вплоть до 2014 года, пока на Донбассе не вспыхнуло во многом аналогичное вооруженное противостояние. Между прежней ситуацией в Приднестровье и нынешней на Донбассе есть ряд параллелей.

В Приднестровье в 1992-м году с одной стороны воевали молдавские войска и полиция, а с другой – приднестровское ополчение, российские казаки и иные добровольцы из России и Украины (преимущественно с западной части страны).

Приднестровье изначально было более склонно к России, и, естественно, планируемая европеизация Молдовы (радикалы говорили даже о присоединении к Румынии) вызвала в этой части страны возмущения.

Еще одним сходством является языковой конфликт. Еще в феврале 1989 года от имени Союза писателей Молдавии был опубликован законопроект «О функционировании языков на территории Молдавской ССР». Проект, в частности, предусматривал лишение родителей права выбирать язык обучения своих детей, а также переход с кириллицы на латиницу. Молдавский язык признавался государственным. За использование в официальном общении любого другого предусматривалась административная и в особых случаях уголовная ответственность. В качестве закона документ вступил в силу в сентябре 1989 года.

Это и послужило началом конфликта, т.к. в Приднестровье «языковой закон» расценили как дискриминацию русскоязычного населения. Результатом этого стала забастовка, в которой приняло участие несколько десятков тысяч человек. Дело «запахло керосином» и тогдашний глава СССР Михаил Горбачев призвал бастующих прекратить свою акцию протеста. Но это только ухудшило ситуацию, т.к. бастующие поняли, что от центральной власти СССР помощи они не получат. Как следствие, в декабре 1989 года и январе 1990 года в крупных городах Приднестровья состоялось несколько местных референдумов о создании автономии.

Дальше пошла быстрая радикализация процесса, вылившаяся в серию актов насилия и закончившаяся созданием отрядов самообороны в Приднестровье. Потом местные органы управления в Приднестровье и Гагаузии провели референдумы по вопросам языка. В конечном итоге, 2 сентября 1990 года в Приднестровье приняли декларацию об образовании «Приднестровской Молдавской Советской Социалистической республики» со столицей в городе Тирасполь в составе СССР. А уже в период распада Советского Союза в Тирасполе 5 ноября 1991 года объявили о «Приднестровской Молдавской республике».

1 декабря 1991 года в Приднестровье состоялся еще один референдум о независимости «ПМР», 97% проголосовали «за». «ПМР» до нынешнего времени (то есть более чем за 28 лет) не признало ни одно государство, даже Россия.

Война и мир. По-молдавски

Распад СССР еще больше подогрел страсти. В декабре 1991 года и Россия, и Украина признали суверенитет уже Молдовы. Официальный Кишинев немедленно начал восстанавливать контроль над территорией Приднестровья. В свою очередь «ПМР» объявила законы Молдовы не имеющими юридической силы и к весне 1992 года активно переводила все органы власти под свое подчинение. Иногда такие действия вызывали сопротивление со стороны молдавски настроенных правоохранителей. Наиболее острая ситуация сложилась вокруг отдела полиции в Дубоссарах.

Ситуация в Дубоссарах привела к серии вооруженных стычек с убитыми и раненными с обеих сторон. После одной из таких стычек 1 марта 1992 года здесь и началась полномасштабная война.

28 марта президент Молдовы Мирча Снегур объявил чрезвычайное положение на всей территории страны, предусматривающий также разоружение приднестровских и гагаузских вооруженных формирований. 25 мая (после очередных столкновений в Дубоссарах с применением танков 14-й российской армии) на сессии парламента Снегур объявил, что его страна находится в состоянии войны с Россией.

14-я российская армия сыграла главенствующую роль в сохранении «ПМР» контроля над Приднестровьем. Данная армия является «преемницей» 14-й гвардейской армии Вооруженных сил СССР, которая постоянно дислоцировалась в Молдавской ССР с окончанием Второй мировой войны. Первоначально в приднестровско-молдавском вооруженном конфликте на стороне «ПМР» фиксировалось лишь вооружение и оружие 14-й армии РФ. Но во время событий в Бендерах летом 1992 года войска РФ открыто выступили против молдавских сил. Основные бои в Бендерах пришлись на 19-22 июня, здесь Молдова применила авиацию – два МиГ-29 провели бомбардировку Бендерского моста. Мост не пострадал, однако погибло несколько жителей соседнего села Парканы. 23 июня молдавская авиация попытались атаковать нефтяной терминал – российская армия открыла огонь средствами ПВО, заявив об одном сбитом самолете.

Бои за Бендеры были проиграны Молдовой, но оказались решающими в окончании вооруженной фазы противостояния. 21 июля президент России Борис Ельцины и президент Молдовы Мирча Снегур подписали соглашение «О принципах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдовы», со стороны «ПМР» документ завизировал ее «президент» Игорь Смирнов. А уже в конце 1992 года начались переговоры по поводу особого статуса Приднестровья в составе Молдовы, посредником в которых выступила Россия.

Время шло, стороны подписывали разные документы, но ничего принципиально не менялось. В 2000 году в Кишиневе побывал даже президент России Владимир Путин. По результатам этого визита Россия разработала так называемый «план Примакова» по урегулированию, который благополучно провалился…

«План Козака». Каким он был?

А летом 2001 года между Молдовой и Приднестровьем началась экономическая война. Молдова остановила работу предприятий-экспортеров на территории Приднестровья, заменив таможенные печати. И так далее. В конце концов в сентябре 2003 года мобильные операторы связи Молдовы и Приднестровья начали взаимное глушение сигналов друг друга. В результате этого мобильная связь пропала даже частично в Румынии. Для «разруливания» ситуации Россией и был выработан «меморандум Козака», более известный как одноименный план.

Ключевым моментом «плана Козака» была федерализация Молдовы. Республика официально должна была именоваться Федеративная республика Молдова. При этом Приднестровье и Гагаузия получали право блокировать любые нежелательные для них законопроекты Кишинева, а также право выйти из состава Молдовы, если она решит войти в состав другой страны (в смысле – Румынии). Также «план Козака» предусматривал сохранение на территории Приднестровья российского военного контингента до 2000 человек на срок до 2020 года.

Тогдашний президент Молдовы сначала согласился на эти условия, но затем, под давлением посла США, их отверг, заявив, что они дают одностороннее преимущество Приднестровью и ведут его к независимости. Собственно, на этом приднестровский «план Козака» и приказал долго жить. Так что роль Дмитрия Козака в становлении Приднестровья в его нынешнем виде украинскими экспертами весьма преувеличена…

«План Ющенко»?

А дальше был «план Ющенко». Тогдашний украинский президент предложил его на саммите ГУАМ (организация за демократию и экономическое развитие, созданная Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой) в Кишиневе два года спустя в апреле 2005 года. Назывался он – «Семь шагов по разрешению приднестровского конфликта». Он отличался от «плана Козака» несколькими значимыми деталями.

Во-первых, «план Ющенко» демонстративно игнорировал федерализацию и говорил об особом статусе Приднестровья, которое можно было понимать, как расширенную автономию. Не более того. Естественно, у такой автономии нет права ни блокировать законопроекты центральной власти, ни выходить из состава страны, когда вздумается. Хотя право «общения» с Приднестровьем напрямую сохранялось.

Во-вторых, российских миротворцев «план Ющенко» предлагал аккуратно и плавно заменить на международную миротворческую миссию, дополненную гражданскими наблюдателями.

И, наконец, в-третьих, до конца 2005 года под наблюдением Евросоюза, ОБСЕ, России и США должны были пройти выборы в Верховный Совет Приднестровья. Это делало их легитимными.

В качестве аргумента убеждения тогдашний глава Госпогранслужбы Украины Николай Литвин заявил, что «для стабильности и безопасности в регионе существенно наращиваются силы охраны границы». Даже привлекается международная техническая помощь. Для тех, кто не понял, он добавил, что «оперативное прикрытие границы, контроль транспорта, следующего из Приднестровья, а также транзитных товаров – усилены». Нюанс ситуации был в том, что Приднестровье тогда существовало, в основном, за счет контрабанды своих товаров через Украину.

«Мы уверены, что Украина не хочет, чтобы повторилась история "плана Козака", и не попытается узаконить криминальный режим Приднестровья», – заявил тогда премьер Молдовы Василий Тарлев. Плюсом ситуации было и то, что россияне предложили Молдове уже готовый план, в то время как Украина – лишь тезисы для переговоров.

Смешать, но не взбалтывать

Интересно, что, продвигая свой план, президент Украины Виктор Ющенко принял в середине июля 2005 года в Киеве с официальным визитом главу молдавских сепаратистов, а также «министра иностранных дел» непризнанной «ПМР» Валерия Лицкая. Никого это тогда не смущало, тем более, что стороны обсуждали и положение украинских общин в Приднестровье. После этого высшие «чиновники» Приднестровья продолжали посещать Киев. Без проблем.

Так или иначе, но «план Ющенко» постигла та же судьба, что и «план Козака». После серии многосторонних встреч и переговоров, в октябре 2005 года «министр иностранных дел ПМР» Валерий Лицкай заявил, что «Приднестровье будет вести переговоры по урегулированию конфликта с Молдавией только на основе нового плана, разработанного Россией на основе "меморандума Козака"».

По его словам, новый российский проект появился в результате четырехмесячных консультаций со всеми сторонами. Он включает в себя примерно 75% «меморандума Козака» и 15-20% «плана Ющенко». По понятной причине этот новый-старый план восторга ни в Молдове, ни в США или Европе не встретил. Интересно, что первоначально, Россия вроде бы поддержала «план Ющенко».

После этого руководство «ПМР» приняло решение отделить экономически и организационно производство и инфраструктуру Приднестровья структур Молдовы. Молдова предприняла зеркальные меры.

На этом попытки урегулирования не закончились. Приднестровье пыталось присоединиться к России. Якобы пыталось во время президентства Виктора Януковича присоединиться к… Украине. Долгое время с перерывами велись переговоры в различных форматах. Предлагались и отвергались различные «дорожные карты». Но все это было уже не «планом Козака». С марта 2012 года Приднестровье получило своего персонального специального представителя президента России. Им стал Дмитрий Рогозин.

Возвращение

Впрочем, Дмитрий Козак все же вернулся в Приднестровье. В июле 2018 года он был назначен специальным представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой (включая Приднестровье). Как изменилась ситуация в Приднестровье с этого момента. В общем и целом – никак.

«Мы договорились по актуальным вопросам функционирования экономики, социальной сферы, о методической, организационной, материальной помощи, которую может оказать Россия для того, чтобы жители Приднестровья чувствовали себя комфортно, насколько это возможно в существующих условиях», – заявил Дмитрий Козак в Приднестровье в июне прошлого года.

В этом смысле нельзя не отметить одну вещь. У России за все время было довольно много различных проблем с Приднестровьем, включая финансовые и логистические. Особенно после 2014 года. Однако, российский воинский контингент в Приднестровье остается, а финансово-экономическая помощь продолжает оказываться.

Какие выводы можно из всего этого сделать в связи с конфликтом на Донбассе? Едва ли «план Козака» по Донбассу (если такой официально появится) окажется удобоваримее для Украины, чем «план Козака» по Приднестровью для Молдовы. Федерализация Украины? Право отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) блокировать законодательные решения Верховной Рады? Право выхода из состава Украины? Право официально размещать российский военный контингент на территории ОРДЛО?

Все это больше похоже не на план, а на заведомо неприемлемые для Украины условия, чтобы вести переговоры вокруг них бесконечно. Как в Приднестровье.

И, да. Опыт Приднестровья ясно показывает, что Россия не вернет Донбасс Украине иначе как на своих, заведомо неприемлемых условиях. Чтобы там кто не думал по поводу новых назначений и увольнений. Тем более, что «ДНР» и «ЛНР» географически расположены гораздо удобнее, чем Приднестровье.