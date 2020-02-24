В штабе ООС сообщают об обострении ситуации на луганском направлении

Сегодня, 24 февраля, около полуночи, ситуация на линии соприкосновения на луганском направлении обострилась. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции Объединенных сил с применением вооружения, которое запрещено Минскими соглашениями. В частности, НВФ вели огонь из ствольной артиллерии калибром 122 мм. Противник выпустил 20 снарядов по украинским военным у Кондрашевки Новой.

Перед обстрелом украинских позиций НВФ с целью дискредитации подразделений Объединенных сил прибегли к вооруженным провокациям и нанесли огневые удары по своим позициям, которые расположены вблизи жилых домов неподконтрольного украинским властям населенного пункта Веселенькое.

«Подчеркиваем, что Объединенные силы никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей. Эти преступные действия характерны только для российских оккупационных войск. Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи в усиленном режиме и готовы к любым вооруженным провокациям противника», – отметили в штабе.