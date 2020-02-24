В Донецке показали два ДТП (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло 2 ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Одна авария произошла на перекрестке на ул. Марии Ульяновой 22 февраля: столкнулись два легковых автомобиля.

Еще одна авария произошла 23 февраля: столкнулись 2 легковых авто. По словам очевидца, водитель автомобиля Volkswagen пролетел перекресток на красный свет светофора, ударил Chevrolet, а после столкновения сам врезался в дерево на обочине.

Медики «скорой» оказывали помощь 3-м пассажирам Volkswagen, водители обоих машин не пострадали.