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В Донецке показали два ДТП (Фото)

24.02.20 09:59
Скриншот видео из соцсетей
Скриншот видео из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло 2 ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Одна авария произошла на перекрестке на ул. Марии Ульяновой 22 февраля: столкнулись два легковых автомобиля.

Еще одна авария произошла 23 февраля: столкнулись 2 легковых авто. По словам очевидца, водитель автомобиля Volkswagen пролетел перекресток на красный свет светофора, ударил Chevrolet, а после столкновения сам врезался в дерево на обочине.

Медики «скорой» оказывали помощь 3-м пассажирам Volkswagen, водители обоих машин не пострадали.

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