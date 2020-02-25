Креветки и пряная килька: В Донецке показали цены на рыбу (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке показали цены на рыбу в конце февраля. Фото опубликовал на своей странице в Facebook местный фотограф Александр Валентинович.
Мужчина посетил рынок в районе ж/д вокзала, где показал цены на продукцию на рыбных рядах:
Жителям Донецка предлагаются (цена за 1 кг):
- тарань – 370 руб. (141 грн по местному курсу на 25.02.2020);
- вобла с икрой – 370 руб. (141 грн);
- лещ – 240-300 руб. (91-114 грн).
Замороженные продукты:
- лангуст – 480 руб. (183 грн);
- осьминог – 700 руб. (266 грн);
- семга – 770 руб. (293 грн);
- креветки маленькие – 290-350 руб. (110-133 грн);
- креветки большие – 600 руб. (228 грн);
- креветки очищенные – 400 руб. (152 грн) за 0,5 кг.
Свежий пеленгас продается по цене 160 руб. (61 грн), карась – 85 руб. (32 грн), пряная килька – 150 руб. (57 грн), пряный анчоус – 110 руб. (42 грн).