RU
Все новости

Креветки и пряная килька: В Донецке показали цены на рыбу (Фото)

25.02.20 07:43
Фото со страницы в Facebook Александра Валентиновича
Фото со страницы в Facebook Александра Валентиновича

В неподконтрольном украинским властям Донецке показали цены на рыбу в конце февраля. Фото опубликовал на своей странице в Facebook местный фотограф Александр Валентинович.

Мужчина посетил рынок в районе ж/д вокзала, где показал цены на продукцию на рыбных рядах:

Жителям Донецка предлагаются (цена за 1 кг):

  • тарань – 370 руб. (141 грн по местному курсу на 25.02.2020);
  • вобла с икрой – 370 руб. (141 грн);
  • лещ – 240-300 руб. (91-114 грн).

Замороженные продукты:

  • лангуст – 480 руб. (183 грн);
  • осьминог – 700 руб. (266 грн);
  • семга – 770 руб. (293 грн);
  • креветки маленькие – 290-350 руб. (110-133 грн);
  • креветки большие – 600 руб. (228 грн);
  • креветки очищенные – 400 руб. (152 грн) за 0,5 кг.

Свежий пеленгас продается по цене 160 руб. (61 грн), карась – 85 руб. (32 грн), пряная килька – 150 руб. (57 грн), пряный анчоус – 110 руб. (42 грн).

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк