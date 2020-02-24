Страна нуждается не в националистической, а в объединяющей национальной идее, – Сивохо

Запуск Национальной платформы примирения и единства, который не состоялся на минувшей неделе из-за событий в стране, перенесен, но не отменен. Ситуация с коронавирусом показала, насколько люди заражены «вирусом ненависти», однако начинать диалог – необходимо. Об этом заявил Советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо в интервью «КП в Украине».

События в Новых Санжарах Сивохо назвал экзаменом, который часть украинцев пока не сдали.

«Президент Зеленский правильно сказал, это был экзамен на человечность. И страшнее коронавируса – вирус ненависти. Важно менять отношение не только государства к своим гражданам, но и отношение людей друг к другу. А наши люди не готовы к диалогу! Я вижу причину в отсутствии национальной идеи в Украине на протяжении долгих лет. Нам нужны новые объединяющие принципы и традиции. Этим и занимается моя команда – пытается настроить людей на взаимопонимание. Для этого мы с командой запускаем Национальную платформу примирения и единства. Нам всем необходимо начать друг с другом разговаривать, понимать друг друга, забыть этот принцип "моя хата скраю". Потому что мир – то, к чему мы стремимся, – он начинается в голове и сердце каждого украинца. И неважно, где тот живет – на Донбассе, в Харькове, в Тернополе или в Новых Санжарах», – говорит Сергей Сивохо.

Он отметил, что переселенцы из Донбасса, которые пожелали остаться неназванными и просто привезли в санаторий, где разместили на карантин украинцев из китайского Уханя, продукты и воду, – доказали всему миру, что надежда на понимание есть. В свое время эти люди прочувствовали на себе потоки ненависти своих же сограждан.

«Эти ребята просто поняли, что нужна поддержка. Они сделали это не ради пиара. Это была не инициированная правительством или президентом акция. Просто схожая до боли ситуация, которую дончане чувствуют сердцем», – уверен советник главы СНБО.

По его словам, тех, кто расшатывал ситуацию в Новых Санжарах, «вирусологов в спортивных костюмах», обязательно вычислят, найдут и примут меры: «Важно сейчас узнать, кто заказчик, кто не хочет примирения украинцев на всех уровнях и привлечь его к ответственности».

Сивохо убежден, что Платформа национального примирения и единства может стать площадкой для разработки новой национальной идеи для спасения страны. Главное на повестке дня – мир.

«Страна, раздираемая внутренними и внешними конфликтами, нуждается не в националистической, а в национальной идее, которая всех объединит. Ее мы и будем искать и разрабатывать в рамках Платформы национального примирения и единства вместе со всеми неравнодушными украинцами. Потому что сейчас абсолютно точно понятно – Украину нужно спасать!», – заключил Сергей Сивохо.

Напомним, ранее сообщалось, что на 19 февраля запланирован старт Национальной платформы примирения и единства. Однако накануне мероприятия советник СНБО Сергей Сивохо заявил о его переносе из-за нападения незаконных вооруженных формирований возле Золотого на Луганщине.